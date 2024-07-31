Trabzon'da 11. Uluslararası Akçaabat Resim Çalıştayı düzenlenecek

Trabzon'da, 5-12 Ağustos tarihleri arasında "11. Uluslararası Akçaabat Resim Çalıştayı" organize edilecek.

Akçaabat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çalıştay, "kültür ve sanat şehri Akçaabat" sloganı kapsamında yurt içi ve yurt dışından 15 sanatçısının katılımıyla Hamamçimeni Çarşısı'ndaki Sanat Akademisi ve Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti.

Çalıştaya Trabzon, Ankara, Ordu ve Eskişehir ile yurt dışından da Güney Kore, ABD, Rusya, Kazakistan, Letonya ve Gürcistan'dan ressamların katılacağını vurgulayan Ekim, şunları kaydetti:

"Akçaabat'ımız kültürü ve sanatıyla her daim önde gelmiş, adından söz ettirmiş ve örnek teşkil etmiş bir şehirdir. Şehrimizin bu özelliğini geliştirecek, Akçaabat'ımızın adını tüm dünyada duyuracak uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmak bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Hemşehrilerimiz de tüm organizasyonlarımıza büyük bir ilgi ve alaka gösteriyor."