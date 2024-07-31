Trabzon'da huzurevi sakinleri Trabzonspor-Ruzomberok maçını stadyumda izleyecek
Trabzon'da huzurevi sakinleri, Ortahisar Belediyesinin desteğiyle Trabzonspor'un yarın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ruzomberok takımı ile yapacağı müsabakayı Papara Park'ta izleyecek.
Trabzon'da huzurevi sakinleri, Ortahisar Belediyesinin desteğiyle Trabzonspor'un yarın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ruzomberok takımı ile yapacağı müsabakayı Papara Park'ta izleyecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Köşk Huzurevi'ni ziyaret etti.
Kaya, bir süre sohbet ettiği huzurevi sakinlerine Trabzonspor forması ve çeşitli armağanlar verdi.
Huzurevi sakinleri, Kaya'nın daveti üzerine Trabzonspor-Ruzomberok maçını stadyumda izleyecek.
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