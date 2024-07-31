Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da huzurevi sakinleri Trabzonspor-Ruzomberok maçını stadyumda izleyecek

        Trabzon'da huzurevi sakinleri, Ortahisar Belediyesinin desteğiyle Trabzonspor'un yarın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ruzomberok takımı ile yapacağı müsabakayı Papara Park'ta izleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 15:46 Güncelleme: 31.07.2024 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da huzurevi sakinleri Trabzonspor-Ruzomberok maçını stadyumda izleyecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da huzurevi sakinleri, Ortahisar Belediyesinin desteğiyle Trabzonspor'un yarın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ruzomberok takımı ile yapacağı müsabakayı Papara Park'ta izleyecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Köşk Huzurevi'ni ziyaret etti.

        Kaya, bir süre sohbet ettiği huzurevi sakinlerine Trabzonspor forması ve çeşitli armağanlar verdi.

        Huzurevi sakinleri, Kaya'nın daveti üzerine Trabzonspor-Ruzomberok maçını stadyumda izleyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Katliama alkıştan sonra artan gerilim!
        Katliama alkıştan sonra artan gerilim!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik tepkiler!
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik tepkiler!
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        İsrail'in İran'daki suikastları
        İsrail'in İran'daki suikastları
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Hayatta kalması mucize! 14 yaşındaki çocukta beyin yiyen amip tespit edildi
        Hayatta kalması mucize! 14 yaşındaki çocukta beyin yiyen amip tespit edildi
        Turizmde turnuva ve vize etkisi
        Turizmde turnuva ve vize etkisi
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Duvarlarında çatlaklar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi: "Herkes canını kurtarsın"
        Duvarlarında çatlaklar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi: "Herkes canını kurtarsın"
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu
        Emekliye de vergi indirimi var
        Emekliye de vergi indirimi var
        Orta saha cep yakıyor!
        Orta saha cep yakıyor!

        Benzer Haberler

        Trabzon'da kalp rahatsızlığı bulunan 2 çocuk ambulans uçakla Ankara'ya sevk...
        Trabzon'da kalp rahatsızlığı bulunan 2 çocuk ambulans uçakla Ankara'ya sevk...
        Trabzon'da 11. Uluslararası Akçaabat Resim Çalıştayı düzenlenecek
        Trabzon'da 11. Uluslararası Akçaabat Resim Çalıştayı düzenlenecek
        Trabzonspor, 61. yaşına giren Abdullah Avcı'nın doğum gününü kutladı
        Trabzonspor, 61. yaşına giren Abdullah Avcı'nın doğum gününü kutladı
        Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen kadının karaciğeri nakil bekleyen hastay...
        Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen kadının karaciğeri nakil bekleyen hastay...
        Doğu Karadeniz, su ürünleri ihracatında yılın ilk yarısını yüzde 11 artışla...
        Doğu Karadeniz, su ürünleri ihracatında yılın ilk yarısını yüzde 11 artışla...
        Trabzonspor, Avrupa'da 151. maçına çıkıyor
        Trabzonspor, Avrupa'da 151. maçına çıkıyor