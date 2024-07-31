Çaykaraspor Başkanı Koçin'den Kaymakam Erbek'e ziyaret
Çaykaraspor Kulübü Başkanı Mustafa Koçin, Kaymakam Gürdal Erbek'i ziyaret etti.
Çaykaraspor Kulübü Başkanı Mustafa Koçin, Kaymakam Gürdal Erbek'i ziyaret etti.
Koçin ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul eden Erbek, ziyaret dolayısıyla memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
Takımın şampiyonluk hikayesine tanıklık ettiğini belirten Erbek, yeni sezonda da şampiyonluk beklentisinde olduklarını vurguladı.
Koçin ise destekleri dolayısıyla Kaymakam Erbek'e teşekkür etti.
Heyet, daha sonra Belediye Başkanı Hanefi Tok'a da ziyaret gerçekleştirdi.
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