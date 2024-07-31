Ruzomberok kafilesi, Trabzon'a geldi
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Slovakya'nın Ruzomberok takımı, Trabzon'a geldi.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Slovakya'nın Ruzomberok takımı, Trabzon'a geldi.
Papara Park'ta yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak kafile, özel uçakla Trabzon Havalimanı'na ulaştı.
Ruzomberok takımı, otobüsle kamp yapacağı Akçaabat ilçesindeki otele hareket etti.
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