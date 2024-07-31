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        Ruzomberok kafilesi, Trabzon'a geldi

        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Slovakya'nın Ruzomberok takımı, Trabzon'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 18:00 Güncelleme: 31.07.2024 - 18:04
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        Ruzomberok kafilesi, Trabzon'a geldi
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        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Slovakya'nın Ruzomberok takımı, Trabzon'a geldi.

        Papara Park'ta yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak kafile, özel uçakla Trabzon Havalimanı'na ulaştı.

        Ruzomberok takımı, otobüsle kamp yapacağı Akçaabat ilçesindeki otele hareket etti.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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