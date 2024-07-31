Ruzomberok, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

İdman öncesinde teknik ekip ve futbolcular kısa bir toplantı yaptı. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Slovakya takımının, basına kapalı bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.

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