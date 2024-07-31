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        Ruzomberok, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Ruzomberok, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 21:14 Güncelleme: 31.07.2024 - 21:14
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        Ruzomberok, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Ruzomberok, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Papara Park'ta teknik direktör teknik direktörü Ondrej Smetana yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

        İdman öncesinde teknik ekip ve futbolcular kısa bir toplantı yaptı. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Slovakya takımının, basına kapalı bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.

        İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Trabzonspor, yarın saat 20.30'da rakibini ağırlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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