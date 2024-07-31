Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'dan yöneticilerine dostluk yemeği

        Trabzonspor Kulübü yöneticileri, UEFA Avrupa Lig 2. eleme turunda yarın karşılaşacağı Ruzomberok Kulübü yöneticileriyle dostluk yemeğinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 22:45 Güncelleme: 31.07.2024 - 22:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'dan yöneticilerine dostluk yemeği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor Kulübü yöneticileri, UEFA Avrupa Lig 2. eleme turunda yarın karşılaşacağı Ruzomberok Kulübü yöneticileriyle dostluk yemeğinde bir araya geldi.

        Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, UEFA Avrupa Lig 2. eleme turunda oynanacak Ruzomberok karşılaşması öncesi Trabzonspor tarafından, Ruzomberok Kulübü yetkilileri ve UEFA delegesine dostluk yemeği verildiği belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yemeğe Başkan Yardımcımız Yahya Karahasan, Amatör Branşlar Sorumlumuz Derviş Köz, Ticari Ürünler Sorumlumuz Fatih Solak ve Amatör Branşlar Yardımcımız Ali Beyazlı'nın yanı sıra Ruzomberok Kulübü Genel Müdürü Lubomir Golis, Sportif Direktör Milan Bezak ve kulüp yetkilileri ile UEFA Delegesi Konul Mehdiyeva katıldı. İki kulübün de birbirine başarı dileklerini ilettiği yemeğin ardından Başkan Yardımcımız Yahya Karahasan tarafından günün anısına formamız ve plaket hediye edildi."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yılmaz'dan açıklamalar
        Yılmaz'dan açıklamalar
        BOTAŞ'tan zam açıklaması
        BOTAŞ'tan zam açıklaması
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Haniye suikastına dair neler biliniyor?
        Haniye suikastına dair neler biliniyor?
        Hamas'ın yeni lideri kim olacak?
        Hamas'ın yeni lideri kim olacak?
        İşte Galatasaray'ın McTominay teklifi!
        İşte Galatasaray'ın McTominay teklifi!
        'İsrail'i zorlu günler bekliyor'
        'İsrail'i zorlu günler bekliyor'
        BMGK acil toplanacak
        BMGK acil toplanacak
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        Katliama alkıştan sonra artan gerilim!
        Katliama alkıştan sonra artan gerilim!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Jürgen Klopp'tan emeklilik kararı!
        Jürgen Klopp'tan emeklilik kararı!
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Sürpriz iddia: 80 milyon Euro!
        Sürpriz iddia: 80 milyon Euro!
        Süper Lig'in logosu ve şampiyonluk kupası değişti
        Süper Lig'in logosu ve şampiyonluk kupası değişti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Hayatta kalması mucize! 14 yaşındaki çocukta beyin yiyen amip tespit edildi
        Hayatta kalması mucize! 14 yaşındaki çocukta beyin yiyen amip tespit edildi
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Okay Yokuşlu ile mukavele imzaladı
        Trabzonspor, Okay Yokuşlu ile mukavele imzaladı
        Trabzonspor-Ruzomberok maçına doğru
        Trabzonspor-Ruzomberok maçına doğru
        Ruzomberok, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Ruzomberok, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Trabzonspor, Ruzomberok maçı hazırlıklarını tamamladı
        Trabzonspor, Ruzomberok maçı hazırlıklarını tamamladı
        Trabzonspor, Ruzomberok maçının hazırlıklarını tamamladı
        Trabzonspor, Ruzomberok maçının hazırlıklarını tamamladı
        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi