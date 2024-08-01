Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da 2 bin 311 kişiye dezenformasyonla mücadele eğitimi verildi

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürlüğünce 2 bin 311 kişiye dezenformasyonla mücadele eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 11:45 Güncelleme: 01.08.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da 2 bin 311 kişiye dezenformasyonla mücadele eğitimi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürlüğünce 2 bin 311 kişiye dezenformasyonla mücadele eğitimi verildi.

        Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, dezenformasyonla mücadele kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerle önemli bir başarıya imza atıldığı belirtildi.

        Açıklamada, 2 Kasım 2023'te imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde 75 gönüllü eğiticiye verilen eğitimlerin ardından, 15 Mayıs-15 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlenen eğitimlere rekor katılım sağlandığı aktarıldı.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş ve uzman Ümmühan Yücel tarafından verilen eğitimlerin, Trabzon Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trabzon Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirildiği vurgulandı.

        Trabzon'daki 3 kurum toplam 2 bin 311 katılımcıya dezenformasyonla mücadele eğitimi verildiğinin altı çizilen açıklamada, "Eğitimlerin amacı, katılımcılara doğru bilgiye ulaşma ve dezenformasyonla etkili bir şekilde başa çıkma becerileri kazandırmaktır. Bu süreçte, toplumda doğru bilginin yayılmasına önemli katkılar sağlanması ve bilinçlenme sürecine destek olunması hedefleniyor." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürlüğünün eğitimlerinin devam edeceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        YAŞ toplantısı bugün! Terfi ve atamalar bekleniyor
        YAŞ toplantısı bugün! Terfi ve atamalar bekleniyor
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Görenler kirlilik sandı gerçek farklı çıktı
        Görenler kirlilik sandı gerçek farklı çıktı
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        Elektrik kaçağı soruşturmasında iddianame hazırlandı!
        Elektrik kaçağı soruşturmasında iddianame hazırlandı!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        "Tarihin en iyisi olabilir"
        "Tarihin en iyisi olabilir"
        Mali müşavirler isyanda
        Mali müşavirler isyanda
        Migreni tetikleyen 9 gıda!
        Migreni tetikleyen 9 gıda!
        KKM'ye stopaj freni
        KKM'ye stopaj freni
        Acı temmuz
        Acı temmuz
        Kendinizi tutamıyorsanız: İşte aşırı yeme sorununun sebebi!
        Kendinizi tutamıyorsanız: İşte aşırı yeme sorununun sebebi!
        Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü
        Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü
        Musk, Maduro'nun meydan okumasını kabul etti
        Musk, Maduro'nun meydan okumasını kabul etti
        Babasını neden öldürdüğünü açıkladı
        Babasını neden öldürdüğünü açıkladı
        Kokudan yola çıkarak silah kaçakçılarını yakaladılar!
        Kokudan yola çıkarak silah kaçakçılarını yakaladılar!
        Venezuela'da tansiyon yükseldi
        Venezuela'da tansiyon yükseldi
        Haniye suikastında neler yaşandı?
        Haniye suikastında neler yaşandı?

        Benzer Haberler

        Öğrenci yurtlarında ücretsiz konaklayan emeklilerin rotası Trabzon oldu
        Öğrenci yurtlarında ücretsiz konaklayan emeklilerin rotası Trabzon oldu
        Trabzonspor'dan yöneticilerine dostluk yemeği
        Trabzonspor'dan yöneticilerine dostluk yemeği
        Trabzonspor, Okay Yokuşlu ile mukavele imzaladı
        Trabzonspor, Okay Yokuşlu ile mukavele imzaladı
        Trabzonspor-Ruzomberok maçına doğru
        Trabzonspor-Ruzomberok maçına doğru
        Ruzomberok, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Ruzomberok, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Trabzonspor, Ruzomberok maçı hazırlıklarını tamamladı
        Trabzonspor, Ruzomberok maçı hazırlıklarını tamamladı