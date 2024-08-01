Trabzon'da 2 bin 311 kişiye dezenformasyonla mücadele eğitimi verildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürlüğünce 2 bin 311 kişiye dezenformasyonla mücadele eğitimi verildi.

Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, dezenformasyonla mücadele kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerle önemli bir başarıya imza atıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2 Kasım 2023'te imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde 75 gönüllü eğiticiye verilen eğitimlerin ardından, 15 Mayıs-15 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlenen eğitimlere rekor katılım sağlandığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş ve uzman Ümmühan Yücel tarafından verilen eğitimlerin, Trabzon Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trabzon Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirildiği vurgulandı.

Trabzon'daki 3 kurum toplam 2 bin 311 katılımcıya dezenformasyonla mücadele eğitimi verildiğinin altı çizilen açıklamada, "Eğitimlerin amacı, katılımcılara doğru bilgiye ulaşma ve dezenformasyonla etkili bir şekilde başa çıkma becerileri kazandırmaktır. Bu süreçte, toplumda doğru bilginin yayılmasına önemli katkılar sağlanması ve bilinçlenme sürecine destek olunması hedefleniyor." ifadeleri kullanıldı.