Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Of Kaymakamı Demirer'den şampiyon güreşçiye ödül

        Trabzon'un Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, U11-U13 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 57 kiloda şampiyon olan Berat Efe Keskin'i tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 12:21 Güncelleme: 01.08.2024 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Of Kaymakamı Demirer'den şampiyon güreşçiye ödül
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'un Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, U11-U13 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 57 kiloda şampiyon olan Berat Efe Keskin'i tebrik etti.

        Demirer, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özcan Demirel, antrenör Yusuf Emre Örnek, Of Gençlik Spor Müdürlüğü Güreş Takımı sporcusu Keskin ve ailesini makamında kabul etti.

        Kaymakam Demirer, altınla ödüllendirdiği başarılı sporcuyu kutlayarak, "İlçemiz adına gurur verici bir başarı. İnşallah ileride daha büyük başarılarla ülke sporuna önemli katkılarda bulunur. Rabbim yolunu, bahtını açık etsin." dedi.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özcan Demirel ise her zaman yanlarında olan Kaymakam Demirer'e teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Hamas'ın askeri lideri Deif öldürüldü
        Hamas'ın askeri lideri Deif öldürüldü
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        "Kimseden talimat almam!"
        "Kimseden talimat almam!"
        Arada 25 derecelik sıcaklık farkı var!
        Arada 25 derecelik sıcaklık farkı var!
        Görenler kirlilik sandı gerçek farklı çıktı
        Görenler kirlilik sandı gerçek farklı çıktı
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        YAŞ toplantısı bugün! Terfi ve atamalar bekleniyor
        YAŞ toplantısı bugün! Terfi ve atamalar bekleniyor
        "Tarihin en iyisi olabilir"
        "Tarihin en iyisi olabilir"
        Mali müşavirler isyanda
        Mali müşavirler isyanda
        Migreni tetikleyen 9 gıda!
        Migreni tetikleyen 9 gıda!
        Elektrik kaçağı soruşturmasında iddianame hazırlandı!
        Elektrik kaçağı soruşturmasında iddianame hazırlandı!
        Acı temmuz
        Acı temmuz
        KKM'ye stopaj freni
        KKM'ye stopaj freni
        Kendinizi tutamıyorsanız: İşte aşırı yeme sorununun sebebi!
        Kendinizi tutamıyorsanız: İşte aşırı yeme sorununun sebebi!
        Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü
        Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü
        Musk, Maduro'nun meydan okumasını kabul etti
        Musk, Maduro'nun meydan okumasını kabul etti
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        Haniye suikastında neler yaşandı?
        Haniye suikastında neler yaşandı?

        Benzer Haberler

        Trabzon'da 2 bin 311 kişiye dezenformasyonla mücadele eğitimi verildi
        Trabzon'da 2 bin 311 kişiye dezenformasyonla mücadele eğitimi verildi
        Öğrenci yurtlarında ücretsiz konaklayan emeklilerin rotası Trabzon oldu
        Öğrenci yurtlarında ücretsiz konaklayan emeklilerin rotası Trabzon oldu
        Trabzonspor'dan yöneticilerine dostluk yemeği
        Trabzonspor'dan yöneticilerine dostluk yemeği
        Trabzonspor, Okay Yokuşlu ile mukavele imzaladı
        Trabzonspor, Okay Yokuşlu ile mukavele imzaladı
        Trabzonspor-Ruzomberok maçına doğru
        Trabzonspor-Ruzomberok maçına doğru
        Ruzomberok, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Ruzomberok, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı