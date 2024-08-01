Bakanlar Uraloğlu ve Memişoğlu, Trabzonspor'un "Süper Lig'de 50. Yıl" etkinliğinde konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Trabzonspor şehrimize, şehrimizin tanınmasına, şehrimizin kültürüne gerçekten katkı vermiş, hizmet etmiş bir kulüp." dedi.

Uraloğlu, kentteki bir otelde düzenlenen Trabzonspor'un "Süper Lig'de 50. Yıl" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Trabzon'un özü, sözü, gönlü, sevdası bir olan futbol ve memleket sevdalılarının şehri olduğunu söyledi.

Trabzon'un bir evladı olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Uraloğlu, "Şimdi her şehrin bir takımı varmış. Hani var biliyoruz öyle veya böyle ama Trabzonspor'un da bir şehri var. Tabii bu alıntı, bu benim sözüm değil. Mustafa Şen vekilimizden alıntıdır. Güzel bir söz gerçekten. Bu anlamda Trabzonspor şehrimize, şehrimizin tanınmasına, şehrimizin kültürüne gerçekten katkı vermiş, hizmet etmiş bir kulüp." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, etkinliğin önemine dikkati çekerek, "50 yılda bir bu formatta düzenlenmiş olan ama mutlaka bu formatın daha kısa sürelerde, belki bir hani daha serbest zamanlı, sadece bir açılış seremonisi değil, bir çalıştay, sempozyum gibi de bu olabilir. Trabzon'un bu anlamda da gerçekten derinliği var. Hep beraber bunu organize edebiliriz. Şimdi 50 yıla sığmış olan gerçekten, tabii kuruluş 67 dersek, 57 yıla sığmış olan bir hikaye var. " diye konuştu. Trabzonspor'un şampiyonlukları hakkında bilgilendirmede bulunan Uraloğlu, "Bunlar gerçekten bizim için kıymetli. Biraz önce baktım. Burada 6 tane kupa var. Dört tanesi yerde, iki tanesi de yukarıda. Gerçekten böyle bir şehirdeyiz." dedi.

- "2024-2025 sezonunda inşallah yeni bir şampiyonluğu tatmayı Rabbim bize nasip etsin" Bakan Uraloğlu, Trabzonspor ile ilgili yaşadığı anıları da anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu şehrin, bu şampiyonluklarına geçmişten kadrolar sayıldı. Şimdi benim önümde de var ama o kadroları müsaadenizle ben saymayayım. Hizmet eden insanlar var. Siz gerçekten çok güzel tesisler yaparsınız. Siz çok güzel sporcular, futbolcular yetiştirirsiniz ama onu seyretmeyen, takip etmeyen bir taraftar grubu, bir şehir yoksa onların hiçbir anlamı da olmaz. Onun için ben burada müsaadenizle Trabzonspor'un bu seviyeye gelmesinde her şeyiyle gönlünü veren Trabzonspor taraftarlarına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun."

Böyle bir organizasyonun yapılmasında emeği geçenlere de teşekkür eden Uraloğlu, şunları kaydetti: "Bu programın tertip edilmesinde, bu programın, bu organizasyonun yapılmasında başta Faruk abimiz, kulüp başkanımız ve değerli yöneticileri, içerisinde isimlerini sayamayacağım destek veren herkes ama biraz önce söylediğim gibi siz her türlü futbol oynarsınız, tesisi yaparsınız. Seyirciniz yoksa anlamı yok. Onun için bu etkinliğe Türkiye'nin her tarafından katılmış olan sizlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah 2024-2025 sezonunda başkanım yani bu arayı çok açmıştık inşallah yeni bir şampiyonluğu tatmayı Rabbim bize nasip etsin diyorum. Yine bu vesileyle şehrimize Trabzonsporumuza hizmet eden şimdiye kadar hizmeti geçen hayatta olanlara ben Rabbim'den uzun ömür, sağlık ve ömür niyaz ediyorum. Ölmüş olanlara da buradan rahmet diliyorum."

Uraloğlu, savaşların yaşandığı bir coğrafyada bulunulduğunu belirterek, "Spor ne kadar birleştirici onun kıymetini biliyoruz ama coğrafyamızdaki sıkıntılardan son bir sözü söyleyeyim müsaadenizle gerçekten Gazze'de yaşanan bir vahşet var ve orada katledilen İsmail Heniyye var. Ben Gazzeli kardeşlerimize de bu vesileyle ölenlere rahmet diliyorum. Bir an önce oradaki de sükunun sağlanması, onların özgürlüklerine kavuşmasını niyaz ediyorum." dedi. - "Önemli olan bizim bir araya gelebilmemizdir" Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Trabzon'un şehzadeler şehri olduğunu belirterek, "Bu şehir Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda en önemli şehrin dediği şehir. Onun için bu şehir aynı zamanda mücadelenin, inanmışlığın, adanmışlığın şehri esasında. Bu futbol takımı da onu gösteriyor." diye konuştu.

Arka plandaki kendinin de olduğu fotoğrafı gösteren Memişoğlu, şöyle devam etti: "Ben burada çocuğum. Ali Kemal abiler, Necati abiler, Faruk abi kafile başkanı olduğu zaman onlarla yolculuk yaptım. Ne meşakkatlerle bu yola çıkıldığını, ne zorluklar yaşandığını biliyorum ama zahmetsiz rahmet olmuyor. Özellikle iyi çalışmamız, idealleri kaybetmememiz ve kendimize güvenimiz, sevdamızla beraber yürümemiz gerekiyor. Sadece futbolda değil, sporda değil. Esasında Trabzonspor'un bu devrimi yaratması Anadolu'nun Türk insanının neler yapacağının da göstergesiydi. Biz inşallah bunları daha iyi yaparız."

Memişoğlu, dünyada yaşanan olaylara da dikkati çekerek, "Bugün dünyada bir vahşet medeniyetinin maalesef hüküm sürdüğü bir dünyada yaşıyoruz. İnsanların birbirine empati duymadığı, idealizmin kaybolduğu, yapaylığın ön plana çıktığı bir dünyada yaşıyoruz. Onun için duygularımızı kaybetmeyeceğimiz bu anılarımızı çocuklarımıza, gençlerimize anlatmamız lazım." dedi. Sadece makamlarla, parayla, sıfatlarla yaşanmadığını ifade eden Memişoğlu, şunları kaydetti: "Esasında anılarla ve idealistlikle yaşanıyor. Eğer bunu topluma anlatabilirsek, empati duygusunu, çalışkanlığı, başkasını anlamayı diğer gamla anlatırsak, birçok problemin üstünden geliriz. Bu toplum bir araya geldiği zaman başaramayacağı hiçbir şey olmadığını gördüm. Hem Kovid'de gördüm hem depremde gördüm. Önemli olan bizim bir araya gelebilmemizdir. Ayrıştırıcı taraflarımızı değil birleştirici taraflarımızı ön plana çıkarırsak işte böyle efsaneler oluşturuluyor, böyle başarılar oluşturuluyor."