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        Trabzon'da Futbol Festivali başladı

        Trabzon'da Futbol Festivali (Fan Fest) organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 17:22 Güncelleme: 01.08.2024 - 17:22
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        Trabzon'da Futbol Festivali başladı
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        Trabzon'da Futbol Festivali (Fan Fest) organize edildi.

        Büyükşehir Belediyesince Trabzonspor Kulübünün destekleriyle Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde düzenlenen festivale futbolseverler katıldı.

        Ayak tenisi, ayak dartı, ayak bilardosu, dijital futbol oyunları gibi aktivitelerin yer aldığı festival, 4 Ağustos'a kadar devam edecek.

        Festivalde, bordo-mavili kulübün 57. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Trabzonspor'un şampiyonluk belgeseli ve DJ gösterileri de gerçekleştirilecek.

        Öte yandan Trabzonspor'un bu akşam UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Ruzomberok ile oynayacağı müsabaka, alanda kurulan büyük ekranlardan da izlenebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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