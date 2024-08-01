Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasıyla ilgili olarak, "Bu, savaşın coğrafyaya yayılmasıyla ilgili gayretlerdir. Bu anlamda da Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın durduğu noktada güçlü bir duruş gösteriyor. Çok net bir duruş gösteriyor. Biz de buradaki irademizi net olarak ortaya koyduk. Temennimiz odur ki bu vahşet bir an önce bitsin." dedi.

Uraloğlu, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaretinde, Trabzonspor'un Süper Lig'de 50'nci yılı etkinliklerine katıldıklarını belirterek, Trabzonspor kültürünün şehirde oluşturduğu sinerjinin kendilerini de heyecanlandırdığını söyledi.

Trabzon'a AK Parti hükümetleri döneminde büyük yatırımlar yapıldığına işaret eden Uraloğlu, Kanuni Bulvarı'nın bitmek üzere olduğunu, bu yolun, Değirmendere bağlantısı Boztepe'den sağlandığında biraz daha etkin hale geleceğini ifade etti. 3 etapta yapılması planlanan Çevre Yolu Projesi'nin birinci etabının başladığını dile getiren Uraloğlu, çalışmaların sürdüğünü belirtti. Uraloğlu, şehrin heyecanla beklediği hafif raylı sistemi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla bakanlığın uhdesine aldıklarını ifade ederek, "Zannediyorum bir aksilik olmazsa bu ay proje programına alırız ama bir taraftan projesine de başladık. Onu bir an önce bitirip Trabzon'a modern, çevreci, güvenli ulaşım sistemini kazandırmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, bu sene ilk etapta Kırıkkale ile Çorum arasında hızlı tren için ihaleye çıkılacağını dile getirerek şu bilgileri verdi: "Muhtemelen bu ay içinde çıkarız, belki önümüzdeki ay. Sene sonuna doğru da belki öbür senenin başında Çorum ile Samsun arasında ihalesine çıkacağız. Bir taraftan da Samsun'dan Sarp'a sahilden demir yolu getirme proje çalışmalarını başlattık. Bunun ne kadar zor olduğunu biliyoruz, bir taraftan yapılabilir olduğunu da biliyoruz. Bazen komşu iller arasında 'Oradan mı gitsin, buradan mı gitsin?' Bunu hayata geçirirsek hepsinden geçmiş olacak, Sarp'a kadar gitmiş olacak. Bir taraftan yük taşırken bir taraftan da insanımızı taşıyabilmemiz lazım. O da yerleşim sahilde olduğu için doğru bir proje diye düşünüyoruz."

- "Bunu en üst perdeden şiddetle kınadık" Bakan Uraloğlu, İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasıyla ilgili soru üzerine şunları söyledi: "Bu süreçte malum İsrail'in, ülkemizi de sayarak bazı ülkelerde Hamas'ın yöneticilerinin hedef alınacağıyla ilgili açıklaması olmuştu. Başta Cumhurbaşkanı'mız, Dışişleri Bakanı'mız çok üst perdeden cevap vermişti ve birçok operasyon da yapılmıştı. Birkaç gün önce Rize'de Cumhurbaşkanı'mızın bir çıkışı oldu, sonra genişletilmiş il başkanları toplantısında daha güçlü ve daha etkili bir çıkışı oldu. Bu olaylardan sonra onun ne anlama geldiğini hepimiz çok daha iyi anladık. Cumhurbaşkanı'mız ne demek istedi, niye böyle bir açıklama yaptı? Şu anda 40 bin insan orada katledildi, şehit edildi. Devamında da aynı gece Hizbullah yöneticisi ve İsmail Heniyye şehit edildi. Bunu en üst perdeden şiddetle kınadık. Bu, savaşın coğrafyaya yayılmasıyla ilgili gayretlerdir. Bu anlamda da Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın durduğu noktada güçlü bir duruş gösteriyor. Çok net bir duruş gösteriyor. Biz de buradaki irademizi net olarak ortaya koyduk. Temennimiz odur ki bu vahşet bir an önce bitsin. İsrail 1967 sınırlarına çekilsin, Filistin kurulsun. Bizim temennimiz ve gayretimiz odur."

- Yeni havalimanı çalışmaları Trabzon Havalimanı'ndaki çalışmalara da değinen Uraloğlu, bağlantı çalışmaları devam eden dış hatlar terminalinin ağustos sonuna kalmadan, tamamlanan CIP salonunun ise gelecek günlerde açılacağını dile getirdi. Uraloğlu, Trabzon Havalimanının pist uzunluğunun 2 bin 650 metre civarında olduğunu belirterek, "Dolayısıyla Trabzon için yeterli değil. Genişliği de aynı şekilde. Yeni bir havalimanı projemiz var. Yatırım programına da onu almıştık." dedi. Yeni havalimanıyla ilgili çalışmaları gelecek sene gündeme alacaklarını söyleyen Uraloğlu, Trabzonspor Tesislerinin bölgede korunacağını vurguladı.