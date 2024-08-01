Trabzonspor-Ruzomberok
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Trabzonspor ile Slovakya'nın Ruzomberok takımları arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Trabzonspor ile Slovakya'nın Ruzomberok takımları arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Papara Park
Hakemler: Nenad Minakovic, Nikola Borovic, Bosko Bozovic
Trabzonspor: Uğucan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Ozan Tufan, Lundstram, Visca, Cihan Çanak, Trezeguet, Draguş
Ruzomberok: Furhwald, Mojzis, Maly, Gabriel, Tucny, Luteran, Lavrincik, Gomola, Gerec, Chrien, Hladik
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