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        Trabzonspor-Ruzomberok

        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Trabzonspor ile Slovakya'nın Ruzomberok takımları arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 20:22 Güncelleme: 01.08.2024 - 20:22
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        Trabzonspor-Ruzomberok
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        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Trabzonspor ile Slovakya'nın Ruzomberok takımları arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

        Stat: Papara Park

        Hakemler: Nenad Minakovic, Nikola Borovic, Bosko Bozovic

        Trabzonspor: Uğucan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Ozan Tufan, Lundstram, Visca, Cihan Çanak, Trezeguet, Draguş

        Ruzomberok: Furhwald, Mojzis, Maly, Gabriel, Tucny, Luteran, Lavrincik, Gomola, Gerec, Chrien, Hladik

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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