Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti

TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir ve Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ile sohbet eden Uraloğlu, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Trabzonspor'un Süper Lig'de 50. Yılı etkinliklerine katılan ve çeşitli ziyaretlerde bulunan Uraloğlu, daha sonra TSYD Trabzon Şubesi'ne geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.

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