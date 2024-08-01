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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 21:18 Güncelleme: 01.08.2024 - 21:18
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.

        Trabzonspor'un Süper Lig'de 50. Yılı etkinliklerine katılan ve çeşitli ziyaretlerde bulunan Uraloğlu, daha sonra TSYD Trabzon Şubesi'ne geldi.

        TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir ve Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ile sohbet eden Uraloğlu, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        Uraloğlu, ziyaretin ardından, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşmasında Trabzonspor ile Slovakya'nın Ruzomberok takımları arasında Paparapark Stadı'nda oynanan maçı izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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