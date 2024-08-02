KTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aykut, stresin insan sağlığına olumsuz etkilerine dikkati çekti:

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Demet Sağlam Aykut, etkili stres yönetiminin beden sağlığını korumak, verimli ve üretici bir hayat sürdürebilmek için gerekli olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Aykut, yaptığı yazılı açıklamada, stresin insan sağlığıyla ilgili pek çok konuda olumsuz bir etken olduğunun tartışıldığına dikkati çekti.

Stresin sağlık ve gelişim için gerekli bir uyarıcı olduğuna işaret eden Aykut, "İnsanların ruhsal ve bedensel sağlığı açısından bir uyarı, bir tehlike işareti olarak da etki eden normal ve gerekli bir süreçtir. Fiziksel ya da duygusal nedenlerle meydana gelebilmektedir." ifadesini kullandı.

Aykut, stresin yaşam boyunca her dönemde problem çözümü için motivasyon sağladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Aynı stres kaynağı, herkeste aynı duygusal tepkilere yol açmayabilir. Stres yaratan bir durumun kişi tarafından ne şekilde algılandığı oldukça önemlidir. Kişinin yaşadığı stres düzeyi, stres kaynağını algılama şekline göre değişiklik gösterebilir. Bireyin, mücadele edebilme gücünü aşan yüksek düzeyde ve uzun süreli stres durumuna maruz kalması organizmanın dengesinin bozulmasına neden olur."