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        Trabzonsporlu futbolcu Nwakaeme, futbol festivaline katıldı

        Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, Trabzon Futbol Festivali'ne (Fan Fest) katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 14:52 Güncelleme: 02.08.2024 - 14:52
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        Trabzonsporlu futbolcu Nwakaeme, futbol festivaline katıldı
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        Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, Trabzon Futbol Festivali'ne (Fan Fest) katıldı.

        Tarbzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Trabzonspor Kulübü'nün desteğiyle Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde düzenlenen festivale gelen Nwakaeme, ayak tenisi, ayak dartı ve ayak bilardosu aktivitelerini denedi.

        Taraftarlarla fotoğraf çektiren tecrübeli futbolcu, Papara standından kendisi için hazırlanan kartı aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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