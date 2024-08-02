Trabzonsporlu futbolcu Nwakaeme, futbol festivaline katıldı

Taraftarlarla fotoğraf çektiren tecrübeli futbolcu, Papara standından kendisi için hazırlanan kartı aldı.

Tarbzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Trabzonspor Kulübü'nün desteğiyle Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde düzenlenen festivale gelen Nwakaeme, ayak tenisi, ayak dartı ve ayak bilardosu aktivitelerini denedi.

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