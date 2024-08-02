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        Trabzonspor, Rapid Wien maçı hazırlıklarına başladı

        Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 14:58 Güncelleme: 02.08.2024 - 14:58
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        Trabzonspor, Rapid Wien maçı hazırlıklarına başladı
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        Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda, Ruzomberok ile dün oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı.

        Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

        Bordo-mavili takım, bir günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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