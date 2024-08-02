Trabzonspor, Rapid Wien maçı hazırlıklarına başladı

Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda, Ruzomberok ile dün oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı.

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