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        Türkiye'nin 11 aylık fındık ihracatı 2 milyar 190 milyon doları aştı

        Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunun 11 aylık döneminde 2 milyar 190 milyon 616 bin 619 dolar gelir sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 17:17 Güncelleme: 02.08.2024 - 17:17
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        Türkiye'nin 11 aylık fındık ihracatı 2 milyar 190 milyon doları aştı
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        Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunun 11 aylık döneminde 2 milyar 190 milyon 616 bin 619 dolar gelir sağladı.

        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan 2023-2024 ihracat sezonunun geride kalan 11 aylık dönemine ilişkin bilgi verildi.

        Açıklamada, 1 Eylül 2023-31 Temmuz 2024'te yurt dışına 2 milyar 190 milyon 616 bin 619 dolar karşılığında 284 bin 467 ton fındık satıldığı, geçen sezonun aynı döneminde ise 283 bin 445 ton fındık ihraç edilerek 1 milyar 704 milyon 862 bin 333 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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