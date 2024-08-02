İstanbul'da, "Trabzonspor için 1 meşale de sen yak" etkinliği düzenlenecek Trabzonspor Kulübünün kuruluşunun 57. yıl dönümü kapsamında, İstanbul'da "Trabzonspor için 1 meşale de sen yak" etkinliği düzenlenecek.

Anadolu Ajansı Giriş: 02.08.2024 - 17:41 Güncelleme: 02.08.2024 - 17:41 facebook

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