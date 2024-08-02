İstanbul'da, "Trabzonspor için 1 meşale de sen yak" etkinliği düzenlenecek
Trabzonspor Kulübünün kuruluşunun 57. yıl dönümü kapsamında, İstanbul'da "Trabzonspor için 1 meşale de sen yak" etkinliği düzenlenecek.
Trabzonspor Kulübünün kuruluşunun 57. yıl dönümü kapsamında, İstanbul'da "Trabzonspor için 1 meşale de sen yak" etkinliği düzenlenecek.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da Gurbetçi Gençler Taraftar Grubu'nca 4 Ağustos Pazar günü Sütlüce Sahili'nde kutlama programı organize edileceği belirtildi.
Kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde ilk meşaleyi Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın yakacağı ve organizasyonun 15.00-23.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği kaydedildi.
Açıklamada, etkinlik alanında ayrıca TS Club standı açılacağı ve kan bağışı için de Kızılay çadırı kurulacağı kaydedildi.
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