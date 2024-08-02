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        İstanbul'da, "Trabzonspor için 1 meşale de sen yak" etkinliği düzenlenecek

        Trabzonspor Kulübünün kuruluşunun 57. yıl dönümü kapsamında, İstanbul'da "Trabzonspor için 1 meşale de sen yak" etkinliği düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 17:41 Güncelleme: 02.08.2024 - 17:41
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        İstanbul'da, "Trabzonspor için 1 meşale de sen yak" etkinliği düzenlenecek
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        Trabzonspor Kulübünün kuruluşunun 57. yıl dönümü kapsamında, İstanbul'da "Trabzonspor için 1 meşale de sen yak" etkinliği düzenlenecek.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da Gurbetçi Gençler Taraftar Grubu'nca 4 Ağustos Pazar günü Sütlüce Sahili'nde kutlama programı organize edileceği belirtildi.

        Kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde ilk meşaleyi Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın yakacağı ve organizasyonun 15.00-23.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği kaydedildi.

        Açıklamada, etkinlik alanında ayrıca TS Club standı açılacağı ve kan bağışı için de Kızılay çadırı kurulacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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