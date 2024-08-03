Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Uzungöl'deki turizm işletmelerinde çalışan personele hijyen eğitimi

        Trabzon'da, Uzungöl'deki turizm tesislerinde çalışan 200 kişiye hijyen eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 10:10 Güncelleme: 03.08.2024 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uzungöl'deki turizm işletmelerinde çalışan personele hijyen eğitimi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da, Uzungöl'deki turizm tesislerinde çalışan 200 kişiye hijyen eğitimi verildi.

        Çaykara Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğünce Uzungöl Şehit Mehmet Aygün İlkokulu'nda, turizm işletmelerinde çalışanlara yönelik hijyen eğitimi organize edildi.

        Çaykara Dr. M. İlhan Durgun Devlet Hastanesi personeli Sultan Özkul, hijyenin önemi ve uyulması gereken kurallara ilişkin bilgi aktardı.

        Eğitimde başarılı olan personele belge verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        İşte dev derbinin 11'leri!
        İşte dev derbinin 11'leri!
        Evlilik yıl dönümlerini böyle kutladılar! İki yıl sonra aynı yerde
        Evlilik yıl dönümlerini böyle kutladılar! İki yıl sonra aynı yerde
        İsrailli Bakan'ın hadsiz mesajına sert yanıt
        İsrailli Bakan'ın hadsiz mesajına sert yanıt
        İmamoğlu'ndan sert yanıt
        İmamoğlu'ndan sert yanıt
        Çelik'ten İsrailli Bakan'a tepki
        Çelik'ten İsrailli Bakan'a tepki
        Bakan Fidan'dan Katz'a sert çıkış
        Bakan Fidan'dan Katz'a sert çıkış
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Çekim öncesi enerji depoladı
        Çekim öncesi enerji depoladı
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        Normalden daha sıcak!
        Normalden daha sıcak!
        İflah olmaz kötümserler
        İflah olmaz kötümserler
        Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor
        Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor
        Depresyona karşı Çaykovski
        Depresyona karşı Çaykovski
        Galatasaray, Gabriel Sara'yı bitirdi!
        Galatasaray, Gabriel Sara'yı bitirdi!
        IOC'nin kararı tartışma yarattı
        IOC'nin kararı tartışma yarattı
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama

        Benzer Haberler

        Nwakaeme'ye Trabzon Fan Fest'te yoğun ilgi
        Nwakaeme'ye Trabzon Fan Fest'te yoğun ilgi
        İstanbul'da, "Trabzonspor için 1 meşale de sen yak" etkinliği düzenlenecek
        İstanbul'da, "Trabzonspor için 1 meşale de sen yak" etkinliği düzenlenecek
        Türkiye'nin 11 aylık fındık ihracatı 2 milyar 190 milyon doları aştı
        Türkiye'nin 11 aylık fındık ihracatı 2 milyar 190 milyon doları aştı
        Trabzonspor, Rapid Wien maçı hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor, Rapid Wien maçı hazırlıklarına başladı
        Trabzonsporlu futbolcu Nwakaeme, futbol festivaline katıldı
        Trabzonsporlu futbolcu Nwakaeme, futbol festivaline katıldı
        Trabzonspor'un 57'nci kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
        Trabzonspor'un 57'nci kuruluş yıl dönümü kutlanıyor