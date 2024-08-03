Uzungöl'deki turizm işletmelerinde çalışan personele hijyen eğitimi
Trabzon'da, Uzungöl'deki turizm tesislerinde çalışan 200 kişiye hijyen eğitimi verildi.
Trabzon'da, Uzungöl'deki turizm tesislerinde çalışan 200 kişiye hijyen eğitimi verildi.
Çaykara Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğünce Uzungöl Şehit Mehmet Aygün İlkokulu'nda, turizm işletmelerinde çalışanlara yönelik hijyen eğitimi organize edildi.
Çaykara Dr. M. İlhan Durgun Devlet Hastanesi personeli Sultan Özkul, hijyenin önemi ve uyulması gereken kurallara ilişkin bilgi aktardı.
Eğitimde başarılı olan personele belge verilecek.
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