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        Fotoğraf tutkusuyla 11 yıldır kelebeklerin izini sürüyor

        DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da 64 yaşındaki Erdoğan Öğretmen, 11 yıldır il il gezip kelebekleri fotoğraflıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 12:06 Güncelleme: 03.08.2024 - 12:06
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        Fotoğraf tutkusuyla 11 yıldır kelebeklerin izini sürüyor
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        DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da 64 yaşındaki Erdoğan Öğretmen, 11 yıldır il il gezip kelebekleri fotoğraflıyor.

        Memur olan Öğretmen, çocukluğunda merak saldığı fotoğrafçılığa 13 yıl önce aldığı fotoğraf makinesiyle başladı.

        Doğada çekimler yapan Öğretmen, bir süre sonra makro çekimlere ilgi gösterdi. Kelebek fotoğraflarını beğenen Öğretmen, yaptığı araştırmalar sonucunda zaman içerisinde kendisini geliştirerek 11 yıldır sadece kelebekleri fotoğraflıyor.

        Çekim için 20 şehir gezen Öğretmen'in fotoğrafladığı kelebek türleri arasında cengaver, büyük beyaz melek ve vanessa atalanta gibi türler da yer alıyor.

        - "Kelebek fotoğrafçılığı çok meşakkatli bir iş"

        Erdoğan Öğretmen, AA muhabirine, makro fotoğrafçılığa yöneldikten sonra kelebek çekimlerine ilgi duyduğunu söyledi.

        Kelebekleri araştırmaya başladığında Türkiye'de kelebek fotoğrafçılığının yaygın olduğunu gördüğünü anlatan Öğretmen, "Hatta kelebek fotoğraflarıyla alakalı da internet sitesinin olduğunu, biyologlar ve üniversite hocalarımız tarafından araştırmalar yapıldığını öğrendim." dedi.

        Öğretmen, 2013'te kelebek fotoğrafçılığına başladığını vurgulayarak, "Başka şehirlere gidiyoruz, dağ tepe kelebekleri arıyoruz." diye konuştu.

        Kelebek fotoğrafçılığının çok meşakkatli bir iş olduğunu ifade eden Öğretmen, kelebekleri bulabilmek için dağ, mera ve yayla gibi ıssız alanlarda konakladıklarını, sabahın erken saatlerinden itibaren 14 ila 40 derecede uçabilen kelebekleri fotoğraflamak için beklediklerini kaydetti.

        Öğretmen, Avrupa kıtasında 480, Türkiye'de ise 415 kelebek türü bulunduğunu aktararak, şöyle konuştu:

        "Örneğin Çaykara'nın Haldizen Yaylası'nda bir kelebeğe 'Laz güzel esmesi' ismi verildi. Bu türü Türkiye'nin başka ilinde bulma şansınız yok, sadece Trabzon'da olan bir kelebek. Trabzon'un yaylaları kelebek açısından oldukça zengin ancak yağmur ve sis dolayısıyla fotoğraflamakta zorlanıyoruz. Birkaç yıl önce de Manisa'da Spil Dağı'na gittik, Türkiye kayıtlarına ilk defa giren bir kelebek türü fotoğrafladık."

        - Hedefi sergi açmak ve kitap yayımlamak

        Erdoğan Öğretmen, birçok dernek ve yarışmada temsilcilik yaptığını, davet üzerine zaman zaman ilk ve ortaokullarda öğrencilere kelebekleri anlattığını dile getirdi.

        Kelebek fotoğraflarını sergilemeyi ve kitap çıkartmak istediğini belirten Öğretmen, şunları kaydetti:

        "Araziden eve geldiğimde eve giriş ve fotoğrafları bilgisayara yükleme anımı çok seviyorum.Yaylalara, araziye gittiğimizde hemen kelebek fotoğrafı çekmeye başladığımızda konduğu çiçekte kelebeği görünce inanır mısınız öyle bir heyecanlanıyorum ki deklanşöre basamıyorum. Elim titriyor, makine titriyor, nefes alıp kendime gelip öyle çekmeye başlıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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