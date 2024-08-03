Filistin bayrağı renklerinde üretilen bandanaların geliri Gazze'ye gönderilecek

ENES SANSAR - Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde keşan bezi dokuma atölyesi bulunan Hakkı Kılıç, Gazze'ye destek olmak amacıyla Filistin bayrağı renklerinde bandana üretti.

Erenköy Mahallesi'nde evinin alt katındaki atölyede 28 yıldır keşan bezinden kıyafetin yanı sıra mefruşat ürünleri hazırlayan Kılıç, dokuduğu kumaşı ilçe merkezindeki iş yerinde çeşitli ürünlere dönüştürüp satıyor.

Kılıç, Filistin'e destek olmak amacıyla bir süredir kırmızı, siyah, yeşil ve beyaz ipler kullanarak bandana da yapıyor. Hazırlanan bandanalar, Türkiye'nin dört bir yanına satış için gönderiliyor.

- "Biz anladığımız işten yola çıkarak bu zulmün bilinir olmasını istedik" Hakkı Kılıç, AA muhabirine, eşiyle birlikte aylardır medyadan Gazze'de yaşanan olayları üzülerek takip ettiklerini söyledi. Gazze'deki çocuklara ve ezilen insanlara faydalı olabilmek için böyle bir çalışma başlattıklarını belirten Kılıç, "Mazlumun yanında olmak için karınca kararınca elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ürettiğimiz bandanalarla birçok insana hitap ediyoruz. Üretici olarak bu soruna nasıl dikkati çekebiliriz diye düşündük. Bandana yapalım, biz anladığımız işten yola çıkarak bu zulmün bilinir olmasını istedik." diye konuştu.

Kılıç, ilk etapta 2 bin metre kumaş kullanarak bandana hazırladıklarını ifade ederek, bunları müşteriye sunup arz talep doğrultusunda üretimi artırmayı planladıklarını anlattı. Ürünü satış için ülke genelinde çok sayıda iş yerine göndereceklerini belirten Kılıç, "Zaten dualarımızla maddi manevi olarak her türlü yardımlarımızla Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız. Düşündük ki bu bandanalardan elde edeceğimiz geliri de oradaki kardeşlerimize gönderirsek çok daha anlamlı, çok daha yerinde olur." ifadelerini kullandı.