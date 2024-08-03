Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ay yıldızlı bayrağımız sadece bizim bayrağımız değil, dünyanın dört bir köşesindeki mazlumların bayrağıdır. Bu vesileyle İsrail'in, çocuk, bebek ve masum sivillerden oluşan binlerce Filistinli kardeşimizi şehit ederek Gazze'de gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırıları bir kez daha nefretle kınıyorum." dedi.

Uraloğlu, bir otelde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletin egemenliği üzerindeki bütün vesayetleri kaldıran büyük bir siyasi hareketin temsilcileri olduklarını söyledi.

AK Parti hükümetlerinin hizmet ve eser siyasetiyle hiç kimsenin yarışamayacağını ifade eden Uraloğlu, "Bugün, 2002 Türkiyesi ile kıyaslanmayacak bir konuma geldik çok şükür. Ülkemizi geleceğe taşıyan, çağ atlatan birçok projelere imza attık. Yüzyılda yapılabilecek işleri 22 yıla sığdırdık. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek adımları atmaya da devam ediyoruz. Bu vesileyle, bu adımları atarken beraber yol yürüdüğümüz siz değerli dava arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu. Uraloğlu, Türkiye'nin zulme uğrayan milletlerin, Gazze'nin, Filistin'in, Doğu Türkistan'ın sesi olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ay yıldızlı bayrağımız sadece bizim bayrağımız değil, dünyanın dört bir köşesindeki mazlumların bayrağıdır. Bu vesileyle İsrail'in çocuk, bebek ve masum sivillerden oluşan binlerce Filistinli kardeşimizi şehit ederek Gazze'de gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırıları bir kez daha nefretle kınıyorum. Üç gün önce şehit olan Hamas lideri İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet diliyor, Filistin'deki zulmün bir an evvel sona ermesini Rabb'imden niyaz ediyorum." Yıllardır devam eden ve 7 Ekim'de katliama dönüşen saldırılar sonunda Gazze'deki mazlum Filistin halkına yapılan zulmün herkesi derinden yaraladığına işaret eden Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bakmaya dayanamayacak seviyelerde bir vahşet yaşanıyor. İnsanlığa bu kadar mı düşmansınız? Kalbinizde merhametin zerresi de mi yok? Masum bebeklerin, masum sivillerin yakılarak öldürülmesini hiçbir inanç, hiçbir ideoloji meşru gösteremez. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın geçen gün de belirttiği gibi, kalıcı barışa giden yolun açılması için Türkiye üzerine düşen ne varsa yapmaya hazırdır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızla birlikteyiz ve biz kimsenin tehditlerine boyun eğmeyiz, bundan sonra da eğmeyeceğiz. Herkes tarafından bu da böyle bilinsin."

- "Bazılarının hayal bile edemeyeceği projeleri milletimizin hizmetine sunduk" Uraloğlu, Türkiye'nin, AK Parti hükümetleriyle 22 yılda her alanda büyük atılımlar yaptığını kaydetti. Bazılarının hayal bile edemeyeceği projeleri milletin hizmetine sunduklarını belirten Uraloğlu, bakanlık olarak Avrasya Tüneli, Marmaray, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprülerini, İstanbul Havalimanı, Ordu-Giresun ve Rize-Artvin havalimanlarını, İstanbul-İzmir, Kuzey Marmara ve Ankara-Niğde otoyolları gibi küresel ölçekli mega projeleri hayata geçirdiklerini anlattı.

Uraloğlu, 2002'de 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun 29 bin 434 kilometreye ulaştığına işaret ederek, bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayısının 6'dan 77'ye yükseldiğini dile getirdi. Türkiye'yi Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptıklarını ifade eden Uraloğlu, ülkeyi hızlı trenle buluşturarak 2 bin 251 kilometre yüksek hızlı tren demir yolunu inşa ettiklerini aktardı. Uraloğlu, Türkiye'nin havacılıkta da çağ atladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"İç hatlardaki aktif havalimanı sayımızı 26'dan 57'ye yükselttik. 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 131 ülkede 346 noktaya uçuş gerçekleştiriyoruz. 10 Ağustos'ta da Çukurova Uluslararası Havalimanımızın açılışını gerçekleştireceğiz inşallah. Genişbant abone sayımız 2002 yılında 20 bin iken bugün 93 milyonun üzerine çıktı ve fiberoptik kablo uzunluğumuz 561 bin 695 kilometreye yükseldi. Ülkemizin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A'yı başarıyla uzaya fırlattık. Test süreci devam ediyor. İnşallah yıl sonunda bütün testler tamamlanmış olacak ve TÜRKSAT 6A uydumuzu inşallah devreye almış olacağız."

- Yeni Zigana Tüneli'nden 2 milyon 200 binin üzerinde araç seyahat etti Bakan Uraloğlu, son 22 yılda Trabzon'un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 147,5 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi. Trabzon'un 2003'te 56 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun 242 kilometreye yükseltildiğini anlatan Uraloğlu, Karadeniz Sahil Yolu'nu, ayrıca adeta yılan hikayesine dönen Tanjant Yolu'nu da tamamladıklarını söyledi. Uraloğlu, Zigana Tüneli ile iki asra yakın süredir yapım ve iyileştirme çalışmasının yürütüldüğü güzergaha adeta bir mühür vurduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan, 14,5 kilometre uzunluğunda Yeni Zigana Tüneli'ni çift tüplü olarak inşa ettik. Açıldığı günden bu yana Yeni Zigana Tüneli'mizden 2 milyon 200 bin üzerinde araç seyahat etti. Zigana Tüneli Trabzon'u, Karadeniz'i sadece Gümüşhane'ye, Bayburt'a veya Erzurum'a bağlamıyor, bütün Doğu ve Güneydoğu'ya bağlayan en büyük tünelimiz. Bu sadece Doğu, Güneydoğu'ya değil, Basra Körfezi'nden başlayıp Ovaköy'den gelecek olan demir yolu projesinin de esasında bir anlamda Karadeniz'deki önemli bağlantılarından birini de teşkil etmiş olacak."

Trabzon şehir içi trafiğinde yaşanan yoğunluğun çözümünü doğrudan ilgilendiren Kanuni Bulvarı projesinde sona doğru geldiklerini aktaran Uraloğlu, "Diğer önemli kara yolu projemiz de Güney Çevre Yolu projemiz. Yapımına başladığımız 16,5 kilometre uzunluğundaki birinci kesim Akçakale'den ayrılıp mevcut sahil yolunun güneyinden geçerek Sera Gölü Kavşağı'nda son buluyor. Başladığımız hiçbir projeyi yarım bırakmadık. Güney Çevre Yolu'nu da inşallah biz bitireceğiz." dedi. Uraloğlu, Trabzon'da Türkiye'nin ve dünyanın en modern hastanelerinden birinin inşa edildiğini dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"280 bin metrekarelik alanda kurulan Trabzon Şehir Hastanemiz, kentin sağlık hizmetlerinin çok daha iyi ve modern şartlarda sağlanabilmesi amacıyla hayata geçen, Trabzon'un sağlık altyapısının gücüne güç katacak bir proje. Çalışmalar aralıksız sürüyor. Bakanlık olarak biz de Şehir Hastanemize ulaşımı hızlandırmak için hafif raylı sistem projesini hayata geçiriyoruz. Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü eliyle bu projenin yapımını biz üstlendik. Trabzon'umuza Akçaabat'tan, Yomra merkeze ulaşan, Şehir Hastanesi, Akyazı Stadyumu, meydan, üniversite, otogar ve havalimanı gibi 56 istasyon içeren kent içi raylı sistemi kazandıracağız. Yaklaşık 32 kilometre olan proje genel itibarıyla 824 bin kişinin yaşadığı şehrimizde, özellikle Akçaabat, Yomra ve Ortahisar hattında 500 bin insanımıza hizmet edecek."

Kırıkkale-Çorum arası hızlı tren yapım ihalesini bu ay içinde gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade eden Uraloğlu, "Bir taraftan da Samsun'dan Sarp'a kadar olan demir yolunu nasıl yaparızla ilgili çalışmalarımızı başlatmıştık. Sahilden demir yolu götürebilmeyle ilgili proje çalışmalarını başlattık. Bu ne kadar zor da olsa Doğu Karadeniz'de yoğunluklu olarak yerleşim de sahilde olduğu için yük taşırken bir yandan da yolcu taşımacılığı açısından doğru bir planlama yapmamız gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

- Trabzon Havalimanı'nda yılın ilk 6 ayında 1,5 milyondan fazla yolcuya hizmet verildi Bakan Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'nın, ülkenin en yoğun havalimanlarından biri olduğuna değinerek, şöyle devam etti: "2023 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 3,5 milyon yolcuya hizmet sunarak ülkemiz havalimanları arasında 9'uncu sırada yer aldı. Bu yılın ilk 6 ayında iç ve dış hatlarda 11 bin 360 uçak trafiğiyle yaklaşık 1,5 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi. Sürekli artan yolcu sayısı doğrultusunda da mevcut havalimanını iyileştirdik ve yeni havalimanı kazandırma çalışmalarını da yakından takip ediyoruz. Özellikle yeni dış hatlar gelen yolcu terminaline bir bağlantı yolu yapıyoruz. Ay sonuna kadar yetişecek. CIP binasıyla beraber açmış olacağız ve kısa vadede sıkıntımızı inşallah çözmüş olacağız."