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        Trabzon'da Otizm Merkezi ve Yaşam Alanı yapılacak

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar ilçesinde Otizm Merkezi ve Yaşam Alanı yapılacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 13:20 Güncelleme: 04.08.2024 - 13:20
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        Trabzon'da Otizm Merkezi ve Yaşam Alanı yapılacak
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar ilçesinde Otizm Merkezi ve Yaşam Alanı yapılacağını belirtti.

        Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Geçit Mahallesi'nde 21 dönüm üzerine kurulacak merkezde otizmli bireylere eğitim ve rehabilitasyon başta olmak üzere yaşamlarını kolaylaştıracak pek çok hizmet verileceğini ifade etti.

        TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ile görüştüğünü aktaran Genç, TOKİ'nin alanı, Büyükşehir Belediyesine tahsis etmesinin ardından projenin yapımına başlanılacağını bildirdi.

        Otizmli bireylerin ve ailelerinin ihtiyaçlarına yönelik ses getirecek bir projeyi hayata geçireceklerini vadettiklerini vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

        "Geçit Mahallemizde 21 dönümlük alanımız var. 14 dönümlük alanını belediyemizin uhdesine aldık. 7 dönümlük kısmının da inşallah önümüzdeki aylarda kamulaştırmayla beraber devrini alacağız. TOKİ hızlı bir şekilde yer tahsisini yapacak, biz de ilgili kurumlarla koordineli şekilde Otizm Merkezi ve Yaşam Alanının yapımına başlayacağız. Bu merkezde otizmli bireylere tüm hayatları boyunca dünyada kabul gören yöntem ve yoğunlukta eğitim, sosyal rehabilitasyon hizmeti, mesleki eğitim, sosyal ve kültürel gelişimin yanı sıra bakım ve barınma hizmeti sunulacak. Örnek bir proje olacak."

        Genç, projeye Desteklerinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Bakan Yardımcısı Ömer Bulut'a, milletvekillerine ve TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur'a teşekkür etti.

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