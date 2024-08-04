Trabzonspor, Rapid Wien maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bir günlük iznin ardından yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve aktivasyon çalışması yapıldı.
Pas çalışması, dar ve geniş alanda oyun ile devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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