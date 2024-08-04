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        Trabzonspor, Rapid Wien maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 22:18 Güncelleme: 04.08.2024 - 22:18
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        Trabzonspor, Rapid Wien maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bir günlük iznin ardından yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve aktivasyon çalışması yapıldı.

        Pas çalışması, dar ve geniş alanda oyun ile devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

        Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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