Trabzonspor'un vefat eden eski başkanı Ahmet Salih Erdem, son yolculuğuna uğurlandı

Erdem için İskenderpaşa Camisi'nde ikindi namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine; Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Erdem'in ailesi ve yakınları katıldı.

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