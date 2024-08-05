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        Trabzonspor'un vefat eden eski başkanı Ahmet Salih Erdem, son yolculuğuna uğurlandı

        Trabzonspor Kulübünün dün yaşamını yitiren kurucu üyelerinden ve eski başkanlarından Ahmet Salih Erdem, toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 17:56 Güncelleme: 05.08.2024 - 17:56
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        Trabzonspor'un vefat eden eski başkanı Ahmet Salih Erdem, son yolculuğuna uğurlandı
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        Trabzonspor Kulübünün dün yaşamını yitiren kurucu üyelerinden ve eski başkanlarından Ahmet Salih Erdem, toprağa verildi.

        Erdem için İskenderpaşa Camisi'nde ikindi namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine; Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Erdem'in ailesi ve yakınları katıldı.

        Erdem'in cenazesi, kılınan namazın ardından 1 No'lu Beşirli Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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