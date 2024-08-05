Trabzonspor, Rapid Wien maçının hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma gerçekleştirildi.
Dar ve geniş alanda oyun çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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