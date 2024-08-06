Başkan Genç'ten Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi'ne ziyaret

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, merkezin sunduğu ileri düzey hizmetlerle Türkiye'de spor performansı ve yetenek ölçümünde devrim yarattığı belirtildi.

Hem profesyonel sporculara hem de vatandaşlara destek sağlandığına işaret edilen merkezle ilgili açıklamada, Genç'in şu ifadelerine yer verildi:

"Nisan 2023'ten bu yana hizmet veren Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi, profesyonel sporcularımıza ve vatandaşlarımıza en ileri düzeyde hizmet sunarak, performanslarını artırmalarına ve sakatlıklarını hızla atlatmalarına yardımcı olmaktadır. Modern teknolojilerle donatılmış bu merkez, 'altın standart' seviyesinde hizmet vererek Türkiye'nin en önemli performans merkezlerinden biri haline gelmiştir. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Trabzon Üniversitesi ile işbirliği içinde çalışarak, sporun geleceğine yatırım yapıyoruz. Bu yatırım, Trabzon'un spor alanındaki liderliğini pekiştirecek ve sporcularımıza en iyi desteği sağlayacaktır."