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        Başkan Genç'ten Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi'ne ziyaret

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 10:50 Güncelleme: 06.08.2024 - 10:50
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        Başkan Genç'ten Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi'ne ziyaret
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi'ni ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, merkezin sunduğu ileri düzey hizmetlerle Türkiye'de spor performansı ve yetenek ölçümünde devrim yarattığı belirtildi.

        Hem profesyonel sporculara hem de vatandaşlara destek sağlandığına işaret edilen merkezle ilgili açıklamada, Genç'in şu ifadelerine yer verildi:

        "Nisan 2023'ten bu yana hizmet veren Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi, profesyonel sporcularımıza ve vatandaşlarımıza en ileri düzeyde hizmet sunarak, performanslarını artırmalarına ve sakatlıklarını hızla atlatmalarına yardımcı olmaktadır. Modern teknolojilerle donatılmış bu merkez, 'altın standart' seviyesinde hizmet vererek Türkiye'nin en önemli performans merkezlerinden biri haline gelmiştir. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Trabzon Üniversitesi ile işbirliği içinde çalışarak, sporun geleceğine yatırım yapıyoruz. Bu yatırım, Trabzon'un spor alanındaki liderliğini pekiştirecek ve sporcularımıza en iyi desteği sağlayacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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