Doğu Karadeniz'den 7 ayda 933 milyon doları aşkın ihracat yapıldı

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2024'ün ocak-temmuz döneminde 933 milyon 602 bin 83 dolarlık ihracat gerçekleşti.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, ihracatta yılın 7 ayında bir önceki yıla oranla yüzde 9 artış yaşandığını belirtti.

Kalyoncu, Trabzon'dan 721 milyon 821 bin 332, Rize'den 122 milyon 632 bin 183, Artvin'den 49 milyon 797 bin 151, Gümüşhane'den ise 39 milyon 351 bin 417 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bir önceki yılın 7 aylık dönemine göre Trabzon'dan gerçekleştirilen ihracatta yüzde 8, Artvin'den yüzde 28, Gümüşhane'den yüzde 51 artış yaşandığına işaret eden Kalyoncu, Rize'den ise gerçekleştirilen ihracat seviyesinin ise korunduğu aktarıldı. Söz konusu dönemde bölgeden en fazla ihracat yapılan sektörün 442 milyon 777 bin 840 dolarla fındık olduğunu vurgulayan Kalyoncu, fındık sektörünü 128 milyon 700 bin 774 dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 108 milyon 733 bin 767 dolarla yaş meyve sebze, 101 milyon 135 bin 639 dolarla maden ve metaller, 22 milyon 787 bin 906 dolarla kimyevi maddeler ve mamullerinin izlediğini kaydetti.

Kalyoncu, söz konusu dönemde 135 ülkeye ihracat yapıldığına değinerek, en fazla ihracat yapılan 5 ülkenin Rusya Federasyonu, İtalya, Almanya, Gürcistan ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu bildirdi. Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatta yüzde 15, İtalya'ya yüzde 13, Almanya ve Gürcistan'a yüzde 10, Çin Halk Cumhuriyeti'ne ise yüzde 7 artış yaşandığını belirten Kalyoncu, Bulgaristan, Beyaz Rusya, Güney Kore Cumhuriyeti, Japonya, İzlanda ve Danimarka'ya yapılan ihracatta önemli artış yaşandığına dikkati çekti.