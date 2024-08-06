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        Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa'da sahasında esiyor

        SELÇUK KILIÇ - UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa kupalarında sahasında iyi sonuçlara imza atıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 11:13 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:13
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        Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa'da sahasında esiyor
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        SELÇUK KILIÇ - UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa kupalarında sahasında iyi sonuçlara imza atıyor.

        Bordo-mavililer, geçen sezon ikinci kez takımın başına getirilen Abdullah Avcı ile Avrupa kupalarında oynadığı son 5 maçı da kazandı.

        Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı ile 2022-23 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 2-1, Fransa'nın Monaco takımını 4-0, Macaristan'ın Ferencvaros ekibini 1-0, UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off maçında da İsviçre ekibi Basel'i 1-0'lık sonuçla mağlup etti.

        Bordo-mavililer Avcı yönetiminde bu sezon da Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzemberok takımı karşısında 2-0 galip gelerek 5 maçlık iç saha serisi yaptı.

        - 8 maçta tek mağlubiyet

        Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 8 iç saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

        Karadeniz ekibi, 2021-22 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç temsilcisi Molde ile 3-3 berabere kalırken son 16 turunda İtalya'nın Roma takımına 2-1 yenilerek bu süreçteki tek mağlubiyetini aldı.

        Karadeniz ekibi, 2022-23 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile sahasında golsüz berabere kaldı.

        - Trabzon'da 4 maçtır gol yemiyor

        Trabzonspor'un teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 8 iç saha karşılaşması ve aldığı sonuçlar şöyle:

        Sezon Kulvar Maç Sonuç
        2021-22 UEFAKonferans Ligi 3. eleme Trabzonspor-Molde 3-3
        2021-22 UEFA Konferans Ligi play-off Trabzonspor-Roma 1-2
        2022-23 Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off Trabzonspor-Kopenhag 0-0
        2022-23 UEFA Avrupa Ligi Grup Trabzonspor-Kızılyıldız 2-1
        2022-23 UEFA Avrupa Ligi Grup Trabzonspor-Monaco 4-0
        2022-23 UEFA Avrupa Ligi Grup Trabzonspor-Ferencvaros 1-0
        2022-23 UEFA Konferans Ligi son 16 turu Trabzonspor-Basel 1-0
        2024-25 UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu Trabzonspor-Ruzomberok 1-0

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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