Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa'da sahasında esiyor
SELÇUK KILIÇ - UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa kupalarında sahasında iyi sonuçlara imza atıyor.
SELÇUK KILIÇ - UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa kupalarında sahasında iyi sonuçlara imza atıyor.
Bordo-mavililer, geçen sezon ikinci kez takımın başına getirilen Abdullah Avcı ile Avrupa kupalarında oynadığı son 5 maçı da kazandı.
Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı ile 2022-23 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 2-1, Fransa'nın Monaco takımını 4-0, Macaristan'ın Ferencvaros ekibini 1-0, UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off maçında da İsviçre ekibi Basel'i 1-0'lık sonuçla mağlup etti.
Bordo-mavililer Avcı yönetiminde bu sezon da Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzemberok takımı karşısında 2-0 galip gelerek 5 maçlık iç saha serisi yaptı.
- 8 maçta tek mağlubiyet
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 8 iç saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
Karadeniz ekibi, 2021-22 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç temsilcisi Molde ile 3-3 berabere kalırken son 16 turunda İtalya'nın Roma takımına 2-1 yenilerek bu süreçteki tek mağlubiyetini aldı.
Karadeniz ekibi, 2022-23 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile sahasında golsüz berabere kaldı.
- Trabzon'da 4 maçtır gol yemiyor
Trabzonspor'un teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 8 iç saha karşılaşması ve aldığı sonuçlar şöyle:
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