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        Trabzon'da kadınların el emeği ürünleri Botanik Park'ta satışa sunulacak

        Trabzon'da kadınlar ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerini Botanik Park'ta açılacak alanlarda satışa sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 12:13 Güncelleme: 06.08.2024 - 12:13
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        Trabzon'da kadınların el emeği ürünleri Botanik Park'ta satışa sunulacak
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        Trabzon'da kadınlar ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerini Botanik Park'ta açılacak alanlarda satışa sunacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, parkta oluşturulan satış alanlarının 8 Ağustos Perşembe günü hizmete açılacağı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Ahmet Metin Genç, kadınlara verdiği sözü tutarak, üretilen ürünlerin geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla satış alanlarını açacaklarını ifade etti.

        Genç, Trabzonlu kadınların yaptıkları el sanatlarını desteklemek ve bu ürünlerin katma değerini artırmak amacıyla Botanik Park'ta kalıcı mekanlar oluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "8 Ağustos'ta hizmete girecek satış alanlarında kooperatiflerimiz ve kadınlarımız, ürettikleri el sanatlarını sergileyip satabilecekler. Bu sayede hem üretimi teşvik ediyoruz hem de kadınlarımızın emeklerinin karşılığını almalarını sağlıyoruz. Ayrıca evde üretilen ürünlerin de burada satışını mümkün kılıyoruz. Tüm kadınlarımıza hayırlı kazançlar diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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