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        Trabzonspor altyapı antrenörlerinin kalitesini artırmayı hedefliyor

        Trabzonspor Özkan Sümer Akademisi Altyapı Koordinatörü Güngör Şahinkaya, altyapı antrenörlerinin gelişimi ve kalitenin artırılması konusundaki çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 14:52 Güncelleme: 06.08.2024 - 14:52
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        Trabzonspor altyapı antrenörlerinin kalitesini artırmayı hedefliyor
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        Trabzonspor Özkan Sümer Akademisi Altyapı Koordinatörü Güngör Şahinkaya, altyapı antrenörlerinin gelişimi ve kalitenin artırılması konusundaki çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.

        Boro-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Şahinkaya'nın, altyapı antrenörlerinin eğitim kalitesini artırmak ve A takıma oyuncu entegrasyonunu sağlamak amacıyla kurulan yeni bir departman olduğunu belirtti.

        Altyapı antrenörlerinin eğitim kalitesini daha üst seviyeye çıkarmak, geliştirmek ve A takıma oyuncu entegrasyonunu sağlamak amacıyla kurulan departman hakkında bilgi veren Şahinkaya, başına da uzun yıllar Türkiye Futbol Federasyonu'nda UEFA eğitmenlerinden biri olan Nedim Karadeniz'in getirildiğini ifade etti.

        Şahinkaya, şunları kaydetti:

        "Eğitim ve Koordinasyon Merkezi olarak Trabzon Amatör Kulüplerin altyapı antrenörlerinin UEFA düzeyindeki Futbol Öğretim Programlarına uygun uygulamalarını gerçekleştirmek ve Trabzonspor Futbol Akademisi ile Türk futboluna uygun oyuncu profili oluşturmak adına antrenörlerin eğitim güncellemelerine katkı sağlamak ve Trabzonspor ile koordinasyonunu en üst düzeyde gerçekleştirmek hedefimiz olacaktır. Bu birim, antrenörlerin kalitesini artırmak amacıyla kurulmuş olup, Double Pass firması ile yaptığımız anlaşma aynı şekilde devam etmektedir."

        Şahinkaya, altyapı antrenörlerinin gelişimi ve kalitenin artırılması konusundaki çalışmaların aralıksız süreceğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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