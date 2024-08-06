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        Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, ressamları misafir etti

        Akçaabat Belediyesince düzenlenen, "11. Uluslararası Akçaabat Resim Çalıştayı" kapsamında 15 ressam Trabzon'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 14:57 Güncelleme: 06.08.2024 - 14:57
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        Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, ressamları misafir etti
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        Akçaabat Belediyesince düzenlenen, "11. Uluslararası Akçaabat Resim Çalıştayı" kapsamında 15 ressam Trabzon'a geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalıştaya katılacak yerli ve yabancı sanatçıların Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'i ziyaret ettiği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekim, Akçaabat'ın tarihine bakıldığında şehrin kültürle, sanatla ve sporla harmanlanmış bir yaşam biçimine sahip olduğunu vurguladı.

        Ekim, şehrin köklerine sahip çıkarak kültür ve sanat faaliyetlerini arttırmaya özen gösterdiklerinin altını çizerek, "Bu manada hem yerel ölçekte hem de uluslararası ölçekte birçok kültürel ve sanatsal çalışmaya imza atıyoruz. Bu organizasyonlar aynı zamanda kültürler arası aktarım ve etkileşim de sağlıyor. Ayrıca şehrimizi gezip görüp tanıyan misafirlerimiz Akçaabat'ımızın gönüllü turizm elçileri oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Çalıştayla ilgili bilgi de veren Ekim, ziyaret anısına sanatçılara çeşitli hediyeler takdim etti.​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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