Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, ressamları misafir etti

Akçaabat Belediyesince düzenlenen, "11. Uluslararası Akçaabat Resim Çalıştayı" kapsamında 15 ressam Trabzon'a geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalıştaya katılacak yerli ve yabancı sanatçıların Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'i ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekim, Akçaabat'ın tarihine bakıldığında şehrin kültürle, sanatla ve sporla harmanlanmış bir yaşam biçimine sahip olduğunu vurguladı.

Ekim, şehrin köklerine sahip çıkarak kültür ve sanat faaliyetlerini arttırmaya özen gösterdiklerinin altını çizerek, "Bu manada hem yerel ölçekte hem de uluslararası ölçekte birçok kültürel ve sanatsal çalışmaya imza atıyoruz. Bu organizasyonlar aynı zamanda kültürler arası aktarım ve etkileşim de sağlıyor. Ayrıca şehrimizi gezip görüp tanıyan misafirlerimiz Akçaabat'ımızın gönüllü turizm elçileri oluyor." değerlendirmesinde bulundu.