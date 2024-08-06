Bayburt'ta bulunan "kırmızı liste"deki Arap tavşanı Gümüşhane'de doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 12. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bayburt'ta bir vatandaşın kırsal alanda bulduğu Arap tavşanını, Trabzon Kuş Parkı'na getirdiği belirtildi.

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