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        Bayburt'ta bulunan "kırmızı liste"deki Arap tavşanı Gümüşhane'de doğaya salındı

        Bayburt'ta bulunan Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) "kırmızı liste"sindeki Arap tavşanı, doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 16:12 Güncelleme: 06.08.2024 - 16:12
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        Bayburt'ta bulunan "kırmızı liste"deki Arap tavşanı Gümüşhane'de doğaya salındı
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        Bayburt'ta bulunan Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) "kırmızı liste"sindeki Arap tavşanı, doğaya bırakıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 12. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bayburt'ta bir vatandaşın kırsal alanda bulduğu Arap tavşanını, Trabzon Kuş Parkı'na getirdiği belirtildi.

        Arap tavşanının, DKMP 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince parktan alınarak veteriner kontrolünden geçirildiği vurgulanan paylaşımda, Trabzon'da yaşam alanı olmayan hayvanın, Gümüşhane'de doğal yaşam alanına bırakıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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