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        Trabzonspor-Rapid Wien maçının antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu

        Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edeceği müsabaka öncesi yarınki antrenman ve basın toplantısı programı duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 17:02 Güncelleme: 06.08.2024 - 17:02
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        Trabzonspor-Rapid Wien maçının antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu
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        Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edeceği müsabaka öncesi yarınki antrenman ve basın toplantısı programı duyuruldu.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcu Ozan Tufan'ın katılacağı basın toplantısı, saat 16.30'da Papara Park'ta gerçekleştirilecek.

        Trabzonspor, Rapid Wien maçı öncesi son antrenmanına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 18.30'da başlayacak ve idmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutulacak.

        Rapid Wien'de teknik direktör Robert Klauss ve bir futbolcunun yer alacağı basın toplantısı ise Papara Park'ta saat 17.30'da başlayacak. Konuk ekip, saat 18.00'de başlayacak ve ilk 15 dakikası basına açık olacak antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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