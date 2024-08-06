Trabzonspor, Rapid Wien maçının hazırlıklarını sürdürdü

Geniş alan oyun ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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