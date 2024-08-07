Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde avantaj arıyor

Karadeniz ekibinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılığını Silver Koiv ve Sten Klaasen yapacak.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.