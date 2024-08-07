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        Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde avantaj arıyor

        Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 10:23 Güncelleme: 07.08.2024 - 10:23
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        Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde avantaj arıyor
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        Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek.

        Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılığını Silver Koiv ve Sten Klaasen yapacak.

        Bordo-mavililer, Avusturya temsilcisi karşısında ilk maçtan sonuçla ayrılarak rövanş karşılaşması için avantaj sağlamak istiyor.

        UEFA listesine eklenen yeni transferler Okay Yokuşlu ve Stefan Savic, Rapid Wien maçının kadrosunda yer alabilecek.

        Karadeniz ekibinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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