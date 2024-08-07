Rapid Wien kafilesi, Trabzon'a geldi

Trabzon Havalimanı'na ulaşan kafilede, futbolcular ve teknik ekibin yanı sıra taraftarlar da yer aldı.

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