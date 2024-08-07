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        Rapid Wien kafilesi, Trabzon'a geldi

        UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Avusturya'nın Rapid Wien takımı, Trabzon'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 14:53 Güncelleme: 07.08.2024 - 14:53
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        Rapid Wien kafilesi, Trabzon'a geldi
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        UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Avusturya'nın Rapid Wien takımı, Trabzon'a geldi.

        Trabzon Havalimanı'na ulaşan kafilede, futbolcular ve teknik ekibin yanı sıra taraftarlar da yer aldı.

        Papara Park'ta akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak takım, otobüsle kamp yapacağı Akçaabat ilçesindeki otele hareket etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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