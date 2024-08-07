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        Trabzonspor-Rapid Wien maçına doğru

        UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, iyi oyunla avantaj elde edip daha yukarılara doğru devam etmek istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 17:32 Güncelleme: 07.08.2024 - 17:32
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        Trabzonspor-Rapid Wien maçına doğru
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        UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, iyi oyunla avantaj elde edip daha yukarılara doğru devam etmek istediklerini söyledi.

        Avcı, Papara Park'ta maç öncesi Ozan Tufan ile basın toplantısı düzenledi.

        Bordo-mavili takımın teknik adamı, Avrupa kupalarında ikinci tur mücadelesine çıkacaklarını belirterek, "Başlangıçlar kolay değil, zordur. Çok fazla ara vermeden lige başladık. 2 hazırlık maçı oynayabildik, o da süreleri paylaşarak. İki de resmi müsabaka oynadık. İki maç arasında yukarıya doğru bir çıkış var." dedi.

        Avcı, her turu geçtikçe daha da zorlaşacağını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Avusturya'nın köklü kulüplerinden Rakip Wien ile oynayacağız. Daha organize, planlı, top rakipteyken şiddetli baskı yapıp yönlendirme yapan, organizasyonları olan, top kendilerindeyken merkezi kenarları kullanan bir takım. Ciddi müsabaka bizi bekliyor. Hem savunma hem hücumda analizde, sahada pratikte çalıştık. Son antrenmanda duran toplarla çalışacağız. İlk maçta sonuç almak önemli ama turu cebine alamıyorsun. İyi oyunla avantaj elde edip yukarıya doğru devam etmek istiyoruz. Zor bir müsabaka bizi bekliyor. Taraftarların ilk maçta verdiği desteğin artarak devam etmesini istiyoruz. Yarın iyi bir müsabaka bizi bekliyor. Taraftarımızın istediği oyunu göstermek istiyoruz. Üstüne koyarak her maç daha sağlıklı şekilde devam etmek istiyoruz."

        Transferde bir sol stoperi kadroya katacaklarına işaret eden Avcı, "İki oyuncu daha transfer planımız var. Başkan çok yoğun, 8 sene önemli tecrübeleri oldu. Şu ana kadar iyi, dengeli, doğru oyuncular üzerinden gittik. Şampiyonluk senesindeki gibi heyecanım çok yüksek, ekibin de öyle. Taraftarımız da desteği arttırırsa olumlu cevaplar vereceğiz. Umarız transferler gerçekleştikçe ve bu arayı geçtikçe daha iyi sonuçlar alacağız." diye konuştu.

        Avcı, transferi resmiyet kazanması beklenen sol stoper Arseniy Batagov'a ilişkin de "Büyük ihtimalle yarın veya ertesi gün takıma katılacak. Beklentimiz olan bir oyuncu. Cihan veya bir başkasına çok anlam yüklemeyin, çalışarak daha iyi hale gelecek oyuncular. O mevki ile ilgili ayrılık gözükmüyor. Önceliğimiz forvet, sonra belki orta saha oyuncusu. Ondan sonraki süreci değerlendiririz." ifadelerini kullandı.

        - Ozan Tufan: "Umarım şampiyonlukla taçlandırabiliriz"

        Bordo-mavili takımın orta alan oyuncusu Ozan Tufan ise ilk turu galibiyetlerle geçmelerinin kendileri açısından önemli olduğunu belirterek, "Biliyorsunuz futbolda galibiyeti devam ettirmek ve sürdürmek takım için önemli. Rakiplerin de tedirgin olmasını sağlıyor. Tabii ki zor maç olacak ama hocamızın da direktiflerini doğru yansıtabilirsek turu alabileceğimizi düşünüyorum. Çok güzel bir ekibimiz var." dedi.

        Yıllardır milli takımda oynadığı takım arkadaşlarıyla aynı kulüpte forma şansı bulduğunu dile getiren Ozan Tufan, şunları kaydetti:

        "Bu gerçekten güzel bir his. Adaptasyon adına sorun yaşadığımı düşünmüyorum. Hocamız ve ekibi de bana bu durumu aşıladılar. Gözlemlerime göre şehir, taraftarlar ve takım arkadaşlarımızın birbirimize güvenimiz olduğu sürece yapamayacağımız bir şey yok. Şampiyonluklar iyi bir arkadaşlıktan, iyi bir gruptan geçer. Bu senenin bizim adımıza olumlu geçeceğini düşünüyorum. İlk maçtaki performansımı hocaya sormak lazım. Yolumuz uzun, önümüz açık, inşallah iyi bir sezon bizi bekliyor. Umarım şampiyonlukla taçlandırabiliriz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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