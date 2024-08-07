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        Trabzonspor-Rapid Wien maçına doğru

        UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Trabzonspor'a konuk olacak Rapid Wien'in teknik direktörü Robert Klauss, karşılaşmayla ilgili gerekli analizleri yaptıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 18:31 Güncelleme: 07.08.2024 - 18:31
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        Trabzonspor-Rapid Wien maçına doğru
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        UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Trabzonspor'a konuk olacak Rapid Wien'in teknik direktörü Robert Klauss, karşılaşmayla ilgili gerekli analizleri yaptıklarını söyledi.

        Klauss, maçın oynanacağı Papara Park'ta oyuncusu Moritz Oswald ile düzenlediği basın toplantısında, gezme fırsatını bulduğu saha ve stadın gayet güzel olduğunu söyledi.

        Bordo-mavili takımı analiz etmeye çalıştıklarını aktaran Klauss, "Öncelikle, Trabzonspor gibi tarihsel anlamda başarıları olan bir kulübün karşısına çıkacağımız için gerekli analizleri yaptık. Bunları tabii ki kendi aramızda konuştuk. Kesinlikle rakibin oynadığı format üzerinden analizimiz oldu. Bunu da çalıştık, videolar üzerinden oyunculara gösterdik. Tabii ki her şey sahada belli olacak, biz de ona göre karışık bir oyun planı hazırladık." diye konuştu.

        Klauss, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin Avusturya'yı elemesi ve Türk futbolu hakkındaki soruya ise "Maalesef o gün oradaydım. Türkiye karşılaşması bizim için talihsizdi. Zaten kendi oyuncularım da oynadığı için üzüldük. Türkiye kesinlikle başarılı bir turnuva geçirdi." ifadelerini kullandı.

        Klauss, Wisla Krakow maçında kırmızı kart gören Bendeguz Bolla dışında sakat ve eksik futbolcularının bulunmadığını sözlerine ekledi.

        Konuk ekibin oyuncusu Moritz Oswald ise Trabzonspor'u iyi şekilde analiz ettiklerini ve yarınki maçta tüm güçleriyle mücadele edeceklerini belirterek, "Biz tabii ki maçta pozitif bir skor bekliyoruz. Burada alacağımız bir beraberlik bile iyi. Çünkü Avusturya'da kendi seyircimiz önünde işi bitirmeyi planlıyoruz. Trabzonspor'u çok takip etme fırsatımız olmadı fakat son senelerde bir şampiyonluk kazandıklarını biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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