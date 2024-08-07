Trabzonspor-Rapid Wien maçına doğru

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Trabzonspor'a konuk olacak Rapid Wien'in teknik direktörü Robert Klauss, karşılaşmayla ilgili gerekli analizleri yaptıklarını söyledi.

Klauss, maçın oynanacağı Papara Park'ta oyuncusu Moritz Oswald ile düzenlediği basın toplantısında, gezme fırsatını bulduğu saha ve stadın gayet güzel olduğunu söyledi.

Bordo-mavili takımı analiz etmeye çalıştıklarını aktaran Klauss, "Öncelikle, Trabzonspor gibi tarihsel anlamda başarıları olan bir kulübün karşısına çıkacağımız için gerekli analizleri yaptık. Bunları tabii ki kendi aramızda konuştuk. Kesinlikle rakibin oynadığı format üzerinden analizimiz oldu. Bunu da çalıştık, videolar üzerinden oyunculara gösterdik. Tabii ki her şey sahada belli olacak, biz de ona göre karışık bir oyun planı hazırladık." diye konuştu.