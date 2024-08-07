Rapid Wien, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Trabzonspor'a konuk olacak Rapid Wien, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Trabzonspor'a konuk olacak Rapid Wien, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Papara Park'ta teknik direktör Robert Klauss yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Koşuyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Avusturya takımının, basına kapalı bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.
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