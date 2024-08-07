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        Rapid Wien, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Trabzonspor'a konuk olacak Rapid Wien, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 18:52 Güncelleme: 07.08.2024 - 18:52
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        Rapid Wien, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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        UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Trabzonspor'a konuk olacak Rapid Wien, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Papara Park'ta teknik direktör Robert Klauss yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

        Koşuyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Avusturya takımının, basına kapalı bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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