Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Trabzon'un Of ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçeye bağlı Fındıkoba Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından menfezlerin tıkanması sonucu su baskınları oluştu.

Trafikte aksamaların yaşandığı ilçede Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 6 iş makinesi ile çalışma başlattı.

Belediye ekiplerinin çalışmaları sonucu tıkanan menfezler açılarak suyun tahliye edilmesinin ardından ulaşım yeniden sağlandı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Fındıkoba Mahallesi'nde menfezlerin tıkanması sonucu meydana gelen su baskınına en hızlı şekilde müdahale etmek için ekiplerimizi seferber ettik. Şu anda 6 iş makinesi ile çalışmalarımız sürüyor. Amacımız, vatandaşlarımızın zarar görmesini engellemek ve olası riskleri en kısa sürede ortadan kaldırmaktır." ifadelerini kullandı.