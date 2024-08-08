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        Trabzon'da Türkiye-Gürcistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı yapıldı

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ev sahipliğinde, Türkiye-Gürcistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 11:03 Güncelleme: 08.08.2024 - 11:03
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        Trabzon'da Türkiye-Gürcistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı yapıldı
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        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ev sahipliğinde, Türkiye-Gürcistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı düzenlendi.

        TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, odada düzenlenen toplantıda Türk heyetine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, Gürcistan heyetine ise Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı Kara Taşımacılığı Ajansı Direktörü Levan Gamkrelidze başkanlık yaptı.

        Türkiye heyetinde bakanlık bürokratlarının yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Uluslararası Nakliyeciler Derneği ile Uluslararası Karayolu ile Yük Taşımacılığı ve Acente Sahipleri Derneği temsilcileri de yer aldı.

        İki gün süren toplantılar sonucunda, Türkiye ile Gürcistan arasında ikili ve transit taşımaların kota kısıtlaması olmaksızın devam etmesi, yolcu taşımacılığının kolaylaştırılması kararlaştırıldı, ayrıca Türk taşımacılar için üçüncü ülke geçiş belgesi kotası da 15 bin 500'e yükseltildi. Toplantıda, Türk taşımacılarının Gürcistan'da karşılaştıkları sorunlar Gürcü yetkililere aktarıldı, çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

        TOBB İştirakiyle kurulan Gümrük ve Turizm İşletmeleri Sarp Sınır Kapısı Danışma Kurulu üyeliği görevini de yürüten TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Gürcistan'ın taşımacılıkta Türkiye'nin en önemli partnerlerinden biri olduğunu belirterek, "Odamızın ev sahipliğinde iki ülke bakanlık yetkilileri ve ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda alınan kararların taşımacılarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Sarp Sınır Kapısı'nda da geçişlerin hızlandırılması için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

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