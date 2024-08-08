Trabzon'da Türkiye-Gürcistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı yapıldı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ev sahipliğinde, Türkiye-Gürcistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı düzenlendi.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, odada düzenlenen toplantıda Türk heyetine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, Gürcistan heyetine ise Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı Kara Taşımacılığı Ajansı Direktörü Levan Gamkrelidze başkanlık yaptı.

Türkiye heyetinde bakanlık bürokratlarının yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Uluslararası Nakliyeciler Derneği ile Uluslararası Karayolu ile Yük Taşımacılığı ve Acente Sahipleri Derneği temsilcileri de yer aldı.