Çaykara'da Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampı düzenlendi

Hüseyin Vehbi Fettahoğlu İlkokulu Müdürü İdris Hacımahmutoğlu, 14 Ağustos'ta sona erecek kampta 9 ülkeden farklı kültürlere sahip gönüllülerin bir araya gelerek örnek bir çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye'nin yanı sıra Japonya, Almanya, Fransa, Rusya, İtalya, İspanya, Polonya ve Azerbaycan'dan ilçeye gelen gönüllüler, 10 gün sürecek kamp boyunca Taşkıran İmam Hatip Ortaokulu ve Hüseyin Vehbi Fettahoğlu İlkokulu'nda okul bahçesindeki oyun alanı ve sınıfların boyanmasına yardım etti.

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