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        Çaykara'da Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampı düzenlendi

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampı organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 11:27 Güncelleme: 08.08.2024 - 11:27
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        Çaykara'da Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampı düzenlendi
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        Trabzon'un Çaykara ilçesinde Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampı organize edildi.

        Gönüllü Hizmetler Derneği ve Taşkıran İmam Hatip Ortaokulu işbirliğinde gerçekleştirilen kampa, 9 ülkeden 11 gönüllü katıldı.

        Türkiye'nin yanı sıra Japonya, Almanya, Fransa, Rusya, İtalya, İspanya, Polonya ve Azerbaycan'dan ilçeye gelen gönüllüler, 10 gün sürecek kamp boyunca Taşkıran İmam Hatip Ortaokulu ve Hüseyin Vehbi Fettahoğlu İlkokulu'nda okul bahçesindeki oyun alanı ve sınıfların boyanmasına yardım etti.

        Gönüllülerin ülkelerini tanıttığı organizasyon kapsamında yöresel yemek ikramı, gezi gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Hüseyin Vehbi Fettahoğlu İlkokulu Müdürü İdris Hacımahmutoğlu, 14 Ağustos'ta sona erecek kampta 9 ülkeden farklı kültürlere sahip gönüllülerin bir araya gelerek örnek bir çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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