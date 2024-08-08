Trabzon'daki su baskınlarına belediye ekipleri müdahale etti

Trabzon'da dün akşam sağanağın ardından meydana gelen su baskınlarına 32 iş makinesiyle müdahale edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, sabaha kadar süren çalışmalarla sel ve su baskınlarının yol açtığı sorunları giderdi.

Yağıştan etkilenen Ortahisar, Of, Arsin ve Yomra ilçeleri başta olmak üzere şehir genelinde yoğun yağışın yol açtığı sorunlara 32 iş makinesiyle müdahale edildi.