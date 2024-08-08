Trabzon'daki su baskınlarına belediye ekipleri müdahale etti
Trabzon'da dün akşam sağanağın ardından meydana gelen su baskınlarına 32 iş makinesiyle müdahale edildi.
Trabzon'da dün akşam sağanağın ardından meydana gelen su baskınlarına 32 iş makinesiyle müdahale edildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, sabaha kadar süren çalışmalarla sel ve su baskınlarının yol açtığı sorunları giderdi.
Yağıştan etkilenen Ortahisar, Of, Arsin ve Yomra ilçeleri başta olmak üzere şehir genelinde yoğun yağışın yol açtığı sorunlara 32 iş makinesiyle müdahale edildi.
Ortahisar ilçesine bağlı Çarşı, Yenicuma, Gazipaşa, Cumhuriyet, Çömlekçi, Konaklar, Pazarkapı, Yalıncak, 1 Nolu Beşirli, Hızırbey, Üniversite ve Kalkınma mahallelerinden gelen ihbarları değerlendiren ekipler, su baskınına maruz kalan düşük kottaki çok sayıda ev ve iş yerine müdahalede bulunarak su tahliyesi gerçekleştirdi.
Mahsur kalan bir kişiyi kurtaran ekipler, gerekli tedbirleri alarak hasar alan bölgelerde gece başlatılan temizlik çalışmalarını sürdürdü.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, gösterdikleri özverili çalışmalardan ötürü ekiplere teşekkür ederek, "Belediye olarak vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için 7/24 görev anlayışıyla sahadayız. Ekiplerimizin zamanında müdahalesi sayesinde yaşanan sel ve su baskınlarının olumsuz etkilerini en aza indirdik." ifadelerini kullandı.
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