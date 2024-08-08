Şehit kıdemli başçavuş Gedik, Trabzon'dan Hatay'a konvoyla anılacak

Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sırasında Eren Bülbül'ü korurken şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in anısına, Trabzon'dan Hatay'a, motosikletlilerin de bulunduğu konvoy düzenlenecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Şehitliği'nde, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesi ile Rota 61 Trabzon Motosiklet Derneğince düzenlenen "Motor Sürüşü ve Şehitlerimizle Buluşuyoruz" adlı etkinlikte, organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

Ferhat Gedik, Eren Bülbül ve bütün şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Genç, "Şehitlerimiz bizimle beraber yaşıyorlar. Bu topraklar o kadar mübarek, o kadar kutsal ki yine onların sayesinde biz ayaktayız. Öyle inandık. Nice şehitler verdik bu toprakların ilelebet bağımsız, Türk yurdu olarak kalması için." dedi.

Genç, şehitleri minnetle anarak, "Öyle bir kahraman milletiz ki yarın yine bu toprakların hukukunu, namusunu korumak adına buradaki herkes, bütün hemşehrilerimiz, milletimiz, evlatlarımız gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içmeye hazırdır." diye konuştu.