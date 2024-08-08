Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Şehit kıdemli başçavuş Gedik, Trabzon'dan Hatay'a konvoyla anılacak

        Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sırasında Eren Bülbül'ü korurken şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in anısına, Trabzon'dan Hatay'a, motosikletlilerin de bulunduğu konvoy düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 12:47 Güncelleme: 08.08.2024 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit kıdemli başçavuş Gedik, Trabzon'dan Hatay'a konvoyla anılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sırasında Eren Bülbül'ü korurken şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in anısına, Trabzon'dan Hatay'a, motosikletlilerin de bulunduğu konvoy düzenlenecek.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Şehitliği'nde, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesi ile Rota 61 Trabzon Motosiklet Derneğince düzenlenen "Motor Sürüşü ve Şehitlerimizle Buluşuyoruz" adlı etkinlikte, organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

        Ferhat Gedik, Eren Bülbül ve bütün şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Genç, "Şehitlerimiz bizimle beraber yaşıyorlar. Bu topraklar o kadar mübarek, o kadar kutsal ki yine onların sayesinde biz ayaktayız. Öyle inandık. Nice şehitler verdik bu toprakların ilelebet bağımsız, Türk yurdu olarak kalması için." dedi.

        Genç, şehitleri minnetle anarak, "Öyle bir kahraman milletiz ki yarın yine bu toprakların hukukunu, namusunu korumak adına buradaki herkes, bütün hemşehrilerimiz, milletimiz, evlatlarımız gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içmeye hazırdır." diye konuştu.

        Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale de Trabzon'dan başlayacak programın İskenderun'da sona ereceğini belirterek, vatan ve millet için canını feda eden şehitlere ve gazilere saygılarını sundu.

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da çok anlamlı ve önemli bir program için bir araya geldiklerinin altını çizerek, "Ferhat Gedik rahmetli komutanımız, şehidimiz çok kıymetli işler yaptı. Nice şehitlerimiz var ve her birinin mücadelesi bizim için çok kutsal." ifadelerini kullandı.

        Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şube Başkanı Ahmet Tezcan'ın da konuşma yaptığı programın ardından şehitler için dua edildi.

        Rota 61 Trabzon Motosiklet Derneği üyesi 6 motosikletli ile Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyelerinin yer aldığı araçlardan oluşan konvoy, ilk durukları olan Malatya Şehitliği'ne doğru yola çıktı.

        Ekip, Kahramanmaraş Şeyh Adil Şehitliği'ni, ardından Ferhat Gedik'in kabrinin de bulunduğu Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Bekbele Şehitliği'ni ziyaret ederek, 900 kilometrelik güzergahı tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada LPG ayrıntısı!
        İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada LPG ayrıntısı!
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        Nargeolet ailesinden OceanGate' dev tazminat davası
        Nargeolet ailesinden OceanGate' dev tazminat davası
        ABD Büyükelçisi Flake Türkiye'deki deneyimlerini anlattı
        ABD Büyükelçisi Flake Türkiye'deki deneyimlerini anlattı
        Baygınlık geçirdi! Kafasının üzerinden otomobil geçti
        Baygınlık geçirdi! Kafasının üzerinden otomobil geçti
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        Esra'nın 'XX' işareti isyanı!
        Esra'nın 'XX' işareti isyanı!
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Aşırı sağa karşı sokağa çıktılar
        Aşırı sağa karşı sokağa çıktılar
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Size final yakışır!
        Size final yakışır!
        Ünlü mankenin zor anları
        Ünlü mankenin zor anları
        Instagram’dan sonra Roblox
        Instagram’dan sonra Roblox

        Benzer Haberler

        Akçaabat'ta "Spor Şöleni Çocuk Şenliği" düzenlendi
        Akçaabat'ta "Spor Şöleni Çocuk Şenliği" düzenlendi
        Trabzon'daki su baskınlarına belediye ekipleri müdahale etti
        Trabzon'daki su baskınlarına belediye ekipleri müdahale etti
        Trabzon'da sel ve taşkın temizliği
        Trabzon'da sel ve taşkın temizliği
        Çaykara'da Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampı düzenlendi
        Çaykara'da Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampı düzenlendi
        Karadeniz Teknik Üniversitesinde organik atıklardan yılda 6,5 ton gübre üre...
        Karadeniz Teknik Üniversitesinde organik atıklardan yılda 6,5 ton gübre üre...
        Trabzon'da Türkiye-Gürcistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı yap...
        Trabzon'da Türkiye-Gürcistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı yap...