Trabzonspor'dan akaryakıt istasyonu olarak planlanan alanın, kulüp uhdesine alınmasıyla ilgili açıklama

Trabzonspor Kulübü, Çukurçayır Mahallesi'nde bulunan ve akaryakıt istasyonu olarak planlanan alanın kulüp uhdesine alındığını duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Yönetim kurulumuzun, kulübümüzün sağlıklı bir ekonomik yapıya kavuşturulabilmesi adına yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi mevkisinde bulunan ve akaryakıt istasyonu olarak planladığımız alan, kulübümüz uhdesine alınmış ve ilgili nazım imar planlarında akaryakıt alanı olarak onaylanmıştır." ifadeleri kullanıldı.