Trabzon'da Kadın İstihdam, Üretim ve Satış Merkezi açıldı

Trabzon'da, kadınların ürettikleri ürünlerin satışının yapılacağı Kadın İstihdam, Üretim ve Satış Merkezi hizmete alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Botanik Park'taki merkezin açılışında, kadınların sosyal sorumluluk projelerinde yer almasının toplumun gücünü artırdığını söyledi.

Kadınların ekonomik bağımsızlıklarına katkı sağlayan projelerde üzerlerine düşen görevi yapmaktan geri durmadıklarını vurgulayan Genç, "Üreten kadınlarımızın her zaman yanında olacağız. Çünkü biliyoruz ki ne kadar üretirsek o kadar güçlüyüz." dedi.

Merkezde, evde üretim yapan kadınların ürünlerinin satışa sunulacağının altını çizen Genç, şunları kaydetti: "Trabzon'umuzun kadınlarının el sanatları konusundaki yetenekleri, duyarsız kalmayacağımız bir alan. Hem şehrimizin tanıtımı adına hem de kadın istihdamı konusunda önemli. O dönem verdiğimiz sözü bugün hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şunu söylemiştim, kooperatiflerimize mutlak surette imkan sağlayacağız. Aynı zamanda, kadınlarımız evinde bireysel manada ekonomik değeri olan bir ürünü üretiyorsa, onun da satış garantisini belediye olarak vereceğiz. Bunu da inşallah yine bu mekanda sağlayacağız. Eylül itibarıyla hayata geçiriyoruz."