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        Trabzon'da Kadın İstihdam, Üretim ve Satış Merkezi açıldı

        Trabzon'da, kadınların ürettikleri ürünlerin satışının yapılacağı Kadın İstihdam, Üretim ve Satış Merkezi hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 18:15 Güncelleme: 08.08.2024 - 18:15
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        Trabzon'da Kadın İstihdam, Üretim ve Satış Merkezi açıldı
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        Trabzon'da, kadınların ürettikleri ürünlerin satışının yapılacağı Kadın İstihdam, Üretim ve Satış Merkezi hizmete alındı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Botanik Park'taki merkezin açılışında, kadınların sosyal sorumluluk projelerinde yer almasının toplumun gücünü artırdığını söyledi.

        Kadınların ekonomik bağımsızlıklarına katkı sağlayan projelerde üzerlerine düşen görevi yapmaktan geri durmadıklarını vurgulayan Genç, "Üreten kadınlarımızın her zaman yanında olacağız. Çünkü biliyoruz ki ne kadar üretirsek o kadar güçlüyüz." dedi.

        Merkezde, evde üretim yapan kadınların ürünlerinin satışa sunulacağının altını çizen Genç, şunları kaydetti:

        "Trabzon'umuzun kadınlarının el sanatları konusundaki yetenekleri, duyarsız kalmayacağımız bir alan. Hem şehrimizin tanıtımı adına hem de kadın istihdamı konusunda önemli. O dönem verdiğimiz sözü bugün hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şunu söylemiştim, kooperatiflerimize mutlak surette imkan sağlayacağız. Aynı zamanda, kadınlarımız evinde bireysel manada ekonomik değeri olan bir ürünü üretiyorsa, onun da satış garantisini belediye olarak vereceğiz. Bunu da inşallah yine bu mekanda sağlayacağız. Eylül itibarıyla hayata geçiriyoruz."

        Genç, Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'nin önemine değinerek, "Hedefimiz bu şehirde yaşayan herkesin mutluluğunu sağlamak. Kadın kooperatiflerimizle el ele vereceğiz. Bu konuda daha çok gayret edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri sayın Emine Hanımefendinin de bu konudaki kararlı adımlarına Trabzon olarak öncülük etmiş olacağız." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından, merkezin açılışı gerçekleştirildi.

        Törene, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, eski AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi Daire Başkanı Esengül Kibar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Trabzon Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ahsen Aydın ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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