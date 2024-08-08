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        Trabzonspor-Radip Wien

        UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor ile Rapid Wien arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 19:18 Güncelleme: 08.08.2024 - 19:18
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        Trabzonspor-Radip Wien
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        UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor ile Rapid Wien arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

        Stat: Papara Park

        Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaasen (Estonya)

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Denswil, Eren Elmalı, Mendy, Lundstram, Visca, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Draguş

        Rapid Wien: Hedl, Jansson, Burgstaller, Seidl, Sangare, Grgic, Auer, Raux-Yao, Cvetkovic, Oswald, Beljo

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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