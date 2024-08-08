Trabzonspor-Radip Wien
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor ile Rapid Wien arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor ile Rapid Wien arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Papara Park
Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaasen (Estonya)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Denswil, Eren Elmalı, Mendy, Lundstram, Visca, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Draguş
Rapid Wien: Hedl, Jansson, Burgstaller, Seidl, Sangare, Grgic, Auer, Raux-Yao, Cvetkovic, Oswald, Beljo
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.