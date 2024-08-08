Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat:PaparaPark
Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaasen (Estonya)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Denswil, Eren Elmalı (Dk. 82 Barisic), Lundstram (Dk. 73 Okay Yokuşlu), Mendy, Visca, Ozan Tufan (Dk. 60 Trezeguet), Cihan Çanak (Dk. 73 Enis Destan), Draguş (Dk. 60 Nwakaeme)
Rapid Wien: Hedl, Oswald (Dk. 88 Vincze) , Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Sangare, Grgic, Jansson (Dk. 69 Schaub), Burgstaller (Dk. 88 Hofmann), Seidl, Beljo (Dk. 69 Furkan Dursun)
Gol: Dk. 67 Grgic (Radip Wien)
Sarı Kart: Dk. 48 Eren Elmalı (Trabzonspor)
TRABZON
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