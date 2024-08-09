Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünce toplu sünnet şöleni düzenlendi

Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 22 çocuk için sünnet şöleni organize edildi.

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Öğretmenevi'nde çocuklar ve aileleri için önce yemek düzenlendi, ardından da şehir turu gerçekleştirildi.

Tarihi ve turistik mekanları da gezen çocukların eğlenmesi için masal kahramanları, sihirbazlık ve balon gösterileri yapıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce sünnet edilen çocuklara bisiklet, törene katılan diğer çocuklara da oyuncak hediye edildi.

Açıklamada, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü İsmet Çalık'ın şu ifadelerine yer verildi: