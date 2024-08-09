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        Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünce toplu sünnet şöleni düzenlendi

        Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 22 çocuk için sünnet şöleni organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 11:58 Güncelleme: 09.08.2024 - 11:58
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        Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünce toplu sünnet şöleni düzenlendi
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        Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 22 çocuk için sünnet şöleni organize edildi.

        Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Öğretmenevi'nde çocuklar ve aileleri için önce yemek düzenlendi, ardından da şehir turu gerçekleştirildi.

        Tarihi ve turistik mekanları da gezen çocukların eğlenmesi için masal kahramanları, sihirbazlık ve balon gösterileri yapıldı.

        Vakıflar Genel Müdürlüğünce sünnet edilen çocuklara bisiklet, törene katılan diğer çocuklara da oyuncak hediye edildi.

        Açıklamada, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü İsmet Çalık'ın şu ifadelerine yer verildi:

        "Organizasyonumuz, Sultan 2. Bayezid Vakfı'nın vakfiyesinde hayır şartı olarak belirtilen çocukların sünnet ettirilmesi kapsamında gerçekleştirildi. Bölgemizde Vakıflar Genel Müdürlüğünün sosyal yardım ağı içinde yer alan ve ailesi tarafından sünnet ettirilmek istenen yavrularımızı hem şölenimizle eğlendirmek hem de sünnet operasyonuyla alakalı işlemleri yürütmek için düzenledik."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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